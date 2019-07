Nehoda se stala na dálnici M1 poblíž města Győr (Ráb). Podle Renaultu nebylo do nehody zapojeno další auto. Řidič byl převezen do nemocnice, ale neutrpěl vážná zranění.

Tým odmítl upřesnit, co přesně kamion vezl. Týmy přepravují na závody nejen díly a vozy ale také motorhomy a vybavení garáží.

Reportan que un Truck de Renault #F1 que se dirigía a Hungría sufrió un accidente.



“Reports of a Renault F1 truck which has crashed on the highway enroute Hungary. No info about injuries yet... #RenaultF1 #F1 “

📸 via => @Joritvan3 pic.twitter.com/OirQjUCVJ7