Kamera v helmě. Zatím jde o test, u některých jezdců ji neuvidíme

Kamery na helmě nebo v poslední době spíše v helmě jsou v některých závodních sériích už běžné. Ve formuli 1 jsme záběry z pohledu jezdce viděli obvykle ze záznamu z tréninku, případně z filmovacích dní.

Nyní jsme ale viděli unikátní záběry v přímém přenosu a to navíc na jednom z nejkrásnějších okruhů.

„S kamerami na helmách máme zkušenosti už 15 let, možná i více,“ řekl pro Motorsport.com ředitel vysílání a médií F1 Dean Locke. „Něco jsme udělali s Davidem Coulthardem, něco jsme udělali s tehdejší GP2. Takže v průběhu let jsme to zkusili několikrát.“

„Většina řešení byla na vnější straně přilby. A jak jde vývoj ve F1 dál, nemusí to být nutně povoleno. Vždy bylo složité to udělat, a proto jsme se snažili se dostat dovnitř helmy.“

„Udělali jsme pár kousků, ne nutně v závodech, ale v rámci testování a předsezónního testování. Některé jsme dělali s brýlemi, na kterých byla malá kamera. Ale dělat to v závodě F1, nebo v kvalifikaci, to je úplně jiné prostředí.“

„Kromě toho nezapomínejte, že je někdy jednodušší nahrávat a pak to později použít. Ale vzít signál a barevně ho korigovat a udělat všechno ostatní v přímém přenosu, to je úplně jiná liga.“

Partnerem F1 jsou v současné snaze přilby Bell a její mateřská společnost Racing Force Group. Společnost Bell vyvinula systém, který nazývá Driver's Eye (Oko jezdce) – s mikrokamerou o hmotnosti pouhých 2,5 gramu, která je zabudovaná na levé straně výstelky přilby.

V posledních několika sezónách byl tento systém intenzivně zkoušen ve formuli E.



Kamera v helmě ve formuli E (foto: Formula E)

Vysílací technici F1 nyní spolupracují se společností Bell na integraci kamery do jejích zavedených palubních systémů s cílem vytvořit co nejlepší živý obraz. K dosažení požadované kvality bylo nutné provést některá vylepšení.

„Spolupracujeme na tom, abychom zjistili, zda to můžeme dostat do stavu, kdy bychom to rádi používali ve F1. Dnešek byl jen prvním začátkem tohoto testování. Nepotřebujeme, aby to byl obraz v plném rozlišení 4K nebo něco podobného, protože si myslím, že to je na tom to jedinečné, že? Že to má vibrace a podobně.“

„Je to pro nás do značné míry experimentální testovací základna, abychom to dostali na opravdu dobrou úroveň.“

Kamera v helmě ve formuli E

F1 se potýká s kompromisem, pokud jde o šířku pásma mezi vozem a boxy – v případě Alonsa tak nemohly jít současně do živého vysílání kamery z helmy i z klasické kamery, která je umístěna nad hlavou jezdce u airboxu.

Zatím neexistují žádné pevné plány pro další testování, ale pokud bude kamera znovu použita, bude minimálně v nejbližší době v helmě Bell. Nejde jen o technickou stránku věci ale také o schválení FIA, které má jen Bell.

Jezdci používají helmy od různých výrobců. Kromě Alonsa jsou zákazníky společnosti Bell také Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi a Nikita Mazepin.

Možností pro další víkendy je tedy dost. Nemůžeme ale očekávat, že například v Zandvoortu za týden uvidíme záběry z helmy Maxe Verstappena. Ten jezdí s helmou od firmy Schuberth.

Zatím není jisté ani to, zda se v Zandvoortu uskuteční test. F1 jde krok za krokem a konkrétní plán nebo harmonogram testů nemá.