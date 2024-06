Kam zamíří Sainz? Nejlepší možností může být teď Williams

Už 4 měsíce víme, že Carlos Sainz na konci roku u Ferrari končí a nahradí ho Lewis Hamilton. Zatím ale nevíme, kam Španěl zamíří.

Původně měl tři základní možnosti: Red Bull (místo Péreze), Mercedes (kde je volná sedačka) a Sauber (kde je stále volná jedna sedačka). Nakonec to ale bude možná čtvrtá možnost.

Zavřené dveře k prvním čtyřem týmům?

U Ferrari Sainz končí, u McLarenu je plno.

V případě Red Bullu se stále více předpokládá, že zůstane Sergio Pérez, což je možná trochu překvapivé. Čím blíže budou soupeři, tím více bude Red Bull potřebovat silnou a především konzistentní dvojku. Čím silnější je druhý jezdec, tím více bodů, ale také tím více potenciálních problémů. Zvolí si Red Bull klid v týmu za cenu rizika porážky v Poháru konstruktérů? Uvidíme... už dnes má na Ferrari náskok jen 24 bodů. V příštím roce mohou být rozdíly ještě menší.

Mercedes by byl pro Sainze možná nejlepší volbou. V současné době sice nebojuje ani o pódia, ale to se může rychle změnit. Spekulace, že je blízko podpisu, nebo že už dokonce podepsal, se nepotvrdily. Podle aktuálních spekulací se už ani nepočítá s tím, že by Sainz za Mercedes jezdil. Favoritem je Andrea Kimi Antonelli. Od Mercedesu by to byl odvážný a svým způsobem sympatický krok.

V roce 2026 přijdou velké změny pravidel. Antonelli by se tak mohl příští rok učit a učit se hned v Mercedesu je samozřejmě lepší než u Williamsu.

Nejisté vyhlídky Audi

Není tajemstvím, že o Sainze stojí Audi. Sauber na tom ale není dobře a je otázkou, zda se něco v horizontu několika let změní. Novinář Joe Saward píše, že „většina lidí v F1 vidí, že tento program nebude pravděpodobně konkurenceschopný po mnoho let.“ Může za to stav Sauberu, firemní politika Audi a zapomínat nesmíme ani na to, že německá automobilka bude jako výrobce ve F1 úplným nováčkem.

Nejlepší volbou pro Sainze tak nakonec může být Williams. V současné době je na tom tým z Grove podobně tragicky jako Sauber. Vyhlídky ale mohou být lepší. James Vowles je člověk, který i díky zkušenostem z Mercedesu ví, co dělá.

Williams už vyvíjí vůz pro příští rok, aby se mohl od Nového roku soustředit na rok 2026. V něm bude mít motor Mercedes, od kterého se očekává, že bude tradičně patřit mezi nejlepší nebo dokonce bude nejlepší. Je to také důvod, proč nedávno Alex Albon prodloužil smlouvu.

Největším otazníkem jsou nástroje Williamsu, které nejsou zrovna nejlepší a nejmodernější, takže je otázkou, jak velkou šanci má Williams postavit pro rok 2026 dobrý vůz.

Williams by mohl Sainzovi nabídnout dvouletou smlouvu. V roce 2026 by se pak Sainz mohl rozhodnout, co dál a to v závislosti na formě Williamsu i možnostech u jiných týmů.