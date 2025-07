Kam zamíří další kroky Hornera? Podle Brundla do Ferrari nepovedou

Bývalý pilot F1 a současný TV komentátor Martin Brundle si nemyslí, že Christian Horner po konci u Red Bullu zamíří do Ferrari.

Přestože Christian Horner přišel o všechny své funkce u Red Bullu teprve před pár dny, již nyní se diskutuje o tom, kam by mohly vést další kroky muže, který stáj z Milton Keynes dovedl ke 14 mistrovským titulům (šesti týmovým a osmi jezdeckým).

Horner je již delší čas spojován s možným angažmá ve Ferrari, kterému se momentálně příliš nedaří, což vyvolává otázky nad budoucností současného šéfa Scuderie Frédérica Vasseura, jemuž navíc na konci letošní sezony končí smlouva.

Zdaleka ne všichni však vidí možné spojení Hornera a Ferrari jako pravděpodobné.

Mezi ně se řadí například i bývalý jezdec F1 Martin Brundle, který na toto téma promluvil v podcastu televize Sky Sports F1.

„Myslím, že Christian bude toužit mít podíl v některém z týmů,“ řekl Brundle.

„Spíše než zaměstnancem by chtěl být podílníkem. Je zřejmé, že ve Ferrari toho nebude schopen, jakkoli by ho tato práce mohla bavit,“ dodal bývalý pilot McLarenu či Jordanu v F1.

Ve stejném podcastu pak další expilot F1 Karun Čandhok nastínil, že by příští destinací Hornera mohl být tým Alpine.

„Jestli by mohl skončit v Alpine? Co se týče jeho osobního života, mohl by nadále žít ve Velké Británii... Alpine stále sídlí v tom oxfordshirském údolí na navíc hledá šéfa týmu,“ podotkl Čandhok.