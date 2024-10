Kam s Colapintem? Zájem má více týmů

Je to nepochybně jedno z největších překvapení letošní sezóny. Williams od Monzy posadil do svého vozu Franca Colapinta, který v juniorských sériích nepodával nějaké hvězdné výkony a při vší úctě – do Monzy o něm patrně drtivá většina fanoušků formule 1 nikdy neslyšela.

Na první pohled to vypadalo jako nouzová náhrada za Logana Sargeanta s tím, že horší to snad být nemůže... Pro Williams to mělo navíc pozitivní efekt na jejich juniorský program, protože tím ukázal, že program má smysl a jezdec jejich akademie má šanci se dostat do závodní sedačky.

Colapinto ale překvapil. Získal už pět bodů, které jsou pro Williams samozřejmě velmi důležité. Podává stabilní výkony, vyvolal zájem médií, fanoušků a také sponzorů. Dobře pracuje s pneumatikami a přestože jeho zkušenosti nejsou velké, má evidentně i solidní cit pro situaci. V Austinu si prosadil start na tvrdých pneumatikách, i když inženýrům se to moc nelíbilo. A měl pravdu. Dojel pro další bod.

Budoucnost Colapinta

Colapinto má nyní dvě možnosti – buď na startovním roštu příští rok bude, nebo nebude. Ale teď vážně... Williams už před časem podepsal se Sainzem, takže nebude mít pro příští rok pro Colapinta volné místo. Jediné, co mu může nabídnout, je role rezervního jezdce. Colapinto by se mohl také účastnit testů se starším vozem. Nemůže ale už jako „mladík“ nastoupit do prvních tréninků, protože už odjel více než dva závody. Respektive mohl by, ale nepočítalo by se to do limitů, kdy týmy musí určité počty tréninků věnovat mladým jezdcům.

Na první pohled nemá pro Williams smysl Colapinta dále držet. Sainz má ale výstupní klauzule, které se mají týkat i případného volného místa u Red Bullu pro rok 2026. Pokud by odešel, může jeho místo zaujmout Colapinto a Williams nemusí hledat jinde. Pokud...

Pokud k tomu ale nedojde, mohl by být Colapinto v roce 2026 k dispozici. Není ale tajemstvím, že o jeho služby mají zájem konkurenční týmy už pro příští rok.

Jack Plooij ze Ziggo Sport píše, že Red Bull za Colapinta nabízí 20 milionů dolarů. Mezi další zájemce podle Auto Motor und Sport mohou patřit Sauber a Alpine.

V případě Sauberu to není překvapení. Tým stále nepotvrdil druhého jezdce. Kromě Bottase nebo Bortoleta může být ve hře právě i Colapinto.

U Alpine je pro příští rok plno – tým potvrdil Gaslyho a Doohana. To naznačuje, že Briatore vyjádřil svůj zájem pro rok 2026, pro případ, že by byl Colapinto tehdy ještě volný.

Pro Colapinta ale může být samozřejmě nejzajímavější volbou Red Bull a jeho týmy.

„Colapinto je zajímavý jezdec. Je překvapivě mnohem lepší, než si všichni ve Formuli 2 uvědomovali. Byl bych špatný šéf týmu, kdybych nezjistil, zda je k dispozici,“ řekl Christian Horner, kterého cituje Auto Motor und Sport.

Red Bull nyní má 4 jezdce, ale budoucnost Sergia Péreze je stále více a více ve hvězdách. Pokud Pérez skončí, bude Red Bull potřebovat novou posilu – Colapinto by mohl nahradit Lawsona, který by se přesunul do Red Bullu, nebo dokonce přímo Péreze a stal by se tak týmovým kolegou Maxe Verstappena. Odvážný a pro Colapinta trochu riskantní krok. James Vowles si ale myslí, že by to argentinský mladík zvládl.

„Je dostatečně silný na to, aby se ujal role vedle Maxe,“ řekl Vowles.