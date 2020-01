Kam (ne)půjde Vettel a jak budou vypadat jezdecké sestavy v roce 2021?

Na konci letošního roku měly skončit smlouvy většině jezdců, což stále do značné míry platí. Existoval potenciál, že se v roce 2021 dočkáme mnoha významných změn v jezdeckých sestavách. Situci ale nyní trochu paralyzují dvě věci. Žádný z jezdců neví, jak na tom bude konkrétní tým v revolučním roce 2021. Okolo Vánoc pak došlo ke dvěma oznámením.

Ferrari nejdříve oznámilo, že prodloužilo smlouvu s Leclercem do konce roku 2024. Red Bull pak po Novém roce oznámil, že učinil totéž s Verstappenem – jeho smlouva je o rok kratší.

Jezdci se smlouvami pro rok 2021 Ferrari: Leclerc (do roku 2024)

Red Bull: Verstappen (do roku 2023)

Renault: Ocon (do roku 2021)

Racing Point: Pérez (do roku 2022)

Williams: Russell (do roku 2021)

Kam (ne)půjde Vettel?

Sebastian Vettel přišel do Ferrari v roce 2015 s cílem napodobit Michaela Schumachera a získat s Ferrari titul. Zatím se mu to ale nepovedlo a vloni ho navíc porazil Leclerc. V případě Vettela existují tři alespoň trochu realistické scénáře. Je možné, že zůstane u Ferrari. V Maranellu by nemuseli být proti. Pro revoluční rok 2021 budou potřebovat zkušeného jezdce a kontinuitu.

Vettelovi vloni nesedl vůz (jeho nervózní zadní část), ale ke konci sezóny se to zlepšilo a letos by mohl mít poměrně dobrou sezónu. Na druhou stranu Leclerc bude zkušenější a „zabydlenější“. Pokud bude Vettela porážet, bude stoupat pravděpodobnost druhého scénáře – odchod Vettela z formule 1.

Přestup Vettela do jiného týmu vypadá spíše nepravděpodobně. Vše bude záviset na rozhodnutí Lewise Hamiltona. Pokud by skončil, může Mercedes sáhnout po Vettelovi. Ve hvězdách je ale i samotná budoucnost Mercedesu v královně motorsportu. S ohledem na situaci v automobilce nelze vyloučit jeho odchod z F1 – Mercedes by pak v lepším případě zůstal dodavatelem motorů. Fanoušci McLarenu se každý večer (někteří i ráno) modlí za uskutečnění tohoto scénáře. Woking se totiž od příštího roku vrací ke stříbrným šípům, pokud jde o pohonné jednotky.

Po posledních změnách se naopak jako málo pravděpodobné jeví Vettelův odchod do Red Bullu a Hamiltonův přestup do Ferrari.

Hraje se o dvojky?

Místo přestupů Vettela, Hamiltona a Verstappena může být nakonec nejzajímavější situace u týmových dvojek (ačkoliv označení dvojka nemusí mít nutně onen pejorativní nádech).

Pokud Ferrari neprodlouží s Vettelem, mohlo by sáhnout po Ricciardovi, nebo Sainzovi.

Mercedes si pak může ponechat Bottase, případně povolat Russella. Někteří dokonce vidí u Mercedesu Norrise, ale McLaren bude dělat i nemožné, aby si současné jezdce ponechal.

Černým koněm může být pro mnohé asi překvapivé jméno – Sergio Pérez. Mexičan podává velmi dobré a konzistentní výkony. Pro rok 2021 má sice smlouvu s Racing Pointem, ale sám uvedl, že věří, že by mu tým v případě nabídky od špičkového týmu nebránil v obchodu.

Zajímavá bude situace u Alfy Romeo, kde končí smlouva oběma jezdcům. Spousta lidí tam už sílou vůle tlačí Micka Schumachera. Kromě něj ale bude tým potřebovat zkušeného jezdce. Situaci může výrazně zkomplikovat případný odchod Alfy Romeo z partnerství.

Otevřená je situace u Haasu, kde ale nejspíše zůstane Magnussen, který jezdí dobře a je zárukou zkušeností a kontinuity.

Jako nepravděpodobný se aktuálně jeví návrat Fernanda Alonsa, který svůj návrat opakovaně nevylučuje. Red Bull o něj zájem nemá, Mercedes snad jedině v případě konce Hamiltona a u Ferrari asi budou dveře také zavřené. Alonso by se teoreticky mohl vrátit s Renaultem v případě Ricciardova odchodu, i když sám řekl, že by se vrátil jen v případě, že by mohl bojovat o nejvyšší příčky.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek