Kalkulačka Logana Sargeanta. Cestu do F1 mu může zkomplikovat i počasí

Williams Sargeantovi přislíbil sedačku ve F1 pro příští rok. K tomu však potřebuje získat super licenci.

Max Verstappen ve F1 debutoval v době, kdy mu ještě nebylo 18 a na kontě měl jen jednu sezónu ve formuli 3.

Formule 1 poté zpřísnila pravidla pro mladé jezdce. Kromě věku 18 let musí získat 40 bodů pro superlicenci a to především za konečné umístění v šampionátech – kromě klasické cesty přes F2 a F3 lze teoreticky využít i celou řadu dalších sérií – včetně IndyCar, formule E, DTM apod.

Sargeant byl ve F3 sedmý a třetí, což znamená, že získal 27 bodů. Podle všeho získal ještě další 2 body za to, že sezóny absolvoval bez trestného bodu.

Body pro superlicenci ve F2 a F3

Pořadí F2 F3 1 40 30 2 40 25 3 40 20 4 30 15 5 20 12 6 10 9 7 8 7 8 6 5 9 4 3 10 3 2

Body za trénink

USA: 1 bod

Mexiko: 0 bodů

Brazílie: 1 bod

Pokud jezdec nastoupí do tréninku, může získat další 1 bod. Má to ale háček – musí v tréninku odjet nejméně 100 km, což je obvykle přibližně 20 kol. Je to logické, bod získá za zkušenosti s vozem F1, a pokud by boural nebo měl technický problém a odjel jen jedno kolo, příliš mnoho zkušeností by asi nezískal. Vzhledem k tomu, že délka tréninku byla zkrácená a čas běží i v případě vyvěšení červené vlajky, je možná 100 km poměrně přísná hodnota. Ale je to tak, jak to je.

Sargeant nastoupil do tréninku v USA, kde odjel 23 kol a tedy přes 126 km. Získal bod. V Mexiku byl trénink přerušen červenými vlajkami, Sargeant odjel 22 kol, což bylo necelých 95 km. Bod nezískal.

Další příležitost měl Sargeant dostat až v Abú Dhabí, ale Williams ho nasadil také na Interlagosu. S ohledem na víkend se sprintem se tak stalo netradičně až v sobotu ve druhém tréninku. Sargeant absolvoval více než 100 km a získal tak další bod.

Umístění ve F2

Ale hlavní bude konečné umístění ve formuli 2. Sargeant má 28 bodů pro super licenci, a pokud se mu podaří odjet více než 100 km ve zbývajících dvou trénincích, dostane se na 30. To znamená, že mu bude chybět 8 až 9 bodů – podle toho, jak dopadne trénink v Abú Dhabí. Ale na tom už nezáleží. Sargeant bude muset ve F2 skončit mezi prvními šesti.

Za víkend lze ve F2 získat maximálně 39 bodů (těch klasických samozřejmě), i když získat maximum je téměř nemožné. Sargeant má před posledním víkendem F2 na kontě 135 bodů, což znamená, že jeho soupeři jsou matematicky jezdci s počtem bodů 174 až 96.

Sargeant už nemůže vyhrát. Může skončit druhý, ale to bude mít hodně těžké. Jeho cílem tak bude spíše sledovat situaci za svými zády. Jeho náskok není velký, ale má štěstí v tom, že má více soupeřů, kteří by ho museli překonat.

P Jezdec Body Náskok / Ztráta 1 Felipe Drugovich 241 -106 2 Théo Pourchaire 164 -29 3 Logan Sargeant 135 - 4 Jack Doohan 126 +9 5 Jehan Daruvala 126 +9 6 Enzo Fittipaldi 126 +9 7 Liam Lawson 123 +12 8 Frederik Vesti 117 +18 9 Ajumu Iwasa 114 +21 10 Jüri Vips 110 +25 11 Dennis Hauger 98 +37

A co když to nevyjde?

Šéf Williamsu Jost Capito byl dotazován, koho by jeho tým angažoval, pokud by Sargeant superlicenci nezískal.

„Pokud to nevyjde se superlicencí, každý, kdo má zkušenosti a superlicenci, je možností,“ řekl Capito pro Motorsport Magazin.

Ve hře by mohl být také Mick Schumacher, pokud by přišel o sedačku u Haasu.

„Jednali jsme se všemi, kteří přicházejí v úvahu. Ale ještě nebylo rozhodnuto, jestli Mick zůstane v Haasu, nebo ne,“ řekl Capito.

Sargeant, který je součástí juniorské akademie Williamsu, by se stal prvním americkým jezdcem, který bude závodit v F1 od sezóny 2015. A co přesvědčilo Capita, aby ho angažoval?

„Především jeho vývoj,“ řekl Capito. „Když porovnáte jeho kvalifikační výsledky zejména s výsledky jeho týmových kolegů, byl v kvalifikaci vždy lepší – dokonce i proti Piastrimu. To ukazuje, že rychlost má. Udělat z rychlého jezdce spolehlivého je možné, ale udělat ze spolehlivého jezdce, který je pomalý, rychlého, možné není. Je to stejné jako u auta.“