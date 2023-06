Kalendář s 24 velkými cenami? Ideální počet, tvrdí Domenicali

Kalendář pro příští sezonu by měl mít 24 závodů. Podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho je to ideální počet.

Čtyřiadvacet závodů měla mít původně i letošní sezona, ale nakonec tomu tak nebude, jelikož byly předem odvolány dvě velké ceny. Ještě před začátkem sezony šlo o GP Číny (kvůli koronavirovým opatřením), později pak byla krátce před jejím zahájením zrušena GP Emilie Romagny (kvůli povodním).

Rekordního počtu 24 závodů bychom se tak měli dočkat v příštím roce.

Podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho je takový počet optimální.

„V příštím roce chceme mít 24 závodů a myslím, že jde o správné číslo. Jde o počet závodů, o který je na trhu zájem,“ uvedl Domenicali v oficiálním podcastu F1 Beyond the Grid s tím, že jde zároveň o rozumný kompromis v kontextu náročné logistiky i výzev pro personál týmů.

„Řekl bych, že jde o číslo, na které bychom se měli zaměřit i do budoucna a které by mělo být stabilní,“ prohlásil Ital.

Vzhledem k tomu, že mají o místo v kalendáři zájem nové a nové destinace, znamená to, že by v budoucnu mohlo docházet v případě některých velkých cen k alternaci. Podobně, jako to bylo dříve v případě závodů v Německu, kde se před lety střídaly Nürburgring a Hockenheimring.

Výhledově by se podobný systém mohl uplatnit ve Španělsku, kde se vedle tradičního okruhu v Barceloně hlásí o slovo také nová městská dráha v Madridu.

„Je pravda, že Madrid chce v budoucnu hostit závod, žádné rozhodnutí však zatím nepadlo,“ přiznal Domenicali a pokračoval:

„Je to další skvělý důkaz o tom, v jak dobrém stavu F1 momentálně je. V příštích několika měsících proběhne obchodní i technická diskuse. Pro dobro formule 1 přijmeme správné rozhodnutí, ale musíme mít na paměti, že máme stále smlouvu s Barcelonou," připomněl šéf F1, který zároveň nevyloučil rotaci některých závodů.

„Očekávám, že v případě evropských závodů by rotace mohla být uplatňována. S některými okruhy už probíhají jednání a v příštích dvou letech si to oficiálně vyjasníme.“