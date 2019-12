K zisku titulu musím být 'verzí 2.77', říká Bottas

Bottas má za sebou tři sezóny u Mercedesu po boku Lewise Hamiltona. Mistrovské tažení svého týmového kolegy se mu však nepodařilo zastavit ani letos, ačkoliv vyhrál hned úvodní závod sezóny v Austrálii. Hamilton byl zejména v první polovině sezóny ale úspěšnější a získal svůj šestý titul.

„Víte, pravdou je, že vyrovnanost mezi nejlepšími třemi týmy se bude zvětšovat. Porazit Lewise je vždy obtížné, znamená to ale také porazit další jezdce,“ řekl Bottas.

„Vím ale, že mám v sobě rychlost a schopnost toho dosáhnout, nemyslím si, že bych potřeboval nějaké zázraky. Musím všechno vypilovat a být, řekněme, takovou verzí 'Bottas 2.77',“ dodal Bottas, který ve F1 závodí se startovním číslem 77.

Kromě vítězství v Austrálii Bottas vyhrál také v Ázerbájdžánu, Japonsku a USA a Mercedes se s ním dohodl na dalším prodloužení smlouvy o jeden rok.

„Byl to velmi dobrý rok se zlepšením ve všech oblastech. Ve všem, co je potřeba k tomu být kompletním jezdcem, co dělá rozdíl mezi vítězstvími a jinými výsledky. S týmem se musím i nadále zlepšovat. Z minulého do letošního roku jsem se toho samozřejmě hodně naučil o sobě a poučil jsem se ze všech chyb. Pomohlo mi to stát se lepším jezdcem,“ zhodnotil Fin.

„Měl jsem letos spoustu víkendů, které mohly být mnohem lepší, s týmem proto budeme hodnotit velké množství položek a hledat příčiny, proč tam nebyla rychlost nebo proč jsem udělal chybu. Půjdeme skutečně hodně do detailů.“

Fin také s úsměvem dodal, že přes zimu bude „jíst mnohem více ovesné kaše a hledáním sponzora ovesné kaše“. Bottas tím narážel na svá slova po vítězství v Austrálii, kdy přiznal, že měl v den závodu k snídani právě ovesnou kaši.

Foto: Getty Images / Charles Coates