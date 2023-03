K tomu, abychom letos vyhráli nějaké závody, budeme potřebovat pomoc Red Bullu, tvrdí Alonso

Fernando Alonso dokončil oba letošní závody na stupních vítězů. K tomu, aby se dočkal i vítězství však podle svých slov potřebuje zaváhání Red Bullu.

Dva závody, dvě třetí místa. Taková je aktuální bilance Fernanda Alonsa s týmem Aston Martin. Španěl si na dvě pódiová umístění v řadě musel počkat téměř deset let. Naposledy se mu to povedlo v roce 2013, kdy mezi Velkou cenou Belgie a Singapuru skončil třikrát v řadě druhý.

I když je aktuální forma Astonu Martin povzbuzující, ztráta na dominantní Red Bull je – a to jak v kvalifikacích, tak v závodech.

Vědom si toho je i samotný dvojnásobný šampion z let 2005 a 2006.

„Budeme od nich potřebovat pomoc. Ta ale nakonec přijde, jelikož nemohou pokaždé získat první a druhé místo,“ pronesl Alonso podle Autosportu v kontextu toho, zda letos dokáže Aston Martin v některém závodě porazit Red Bull a získat vítězství.

„Jednou to může být pitstop, jednou převodovka. Kdyby v závodě postihly Maxe problémy, které měl v kvalifikaci, musel by auto odstavit. Může nastat situace, kdy by nám mohla pomoci spolehlivost nebo cokoliv jiného. Snad těchto příležitostí využijeme,“ doufá Alonso.

V Saúdské Arábii jsme byli blíž

Nejzkušenější pilot historie F1 má navíc pocit, že na okruhu v Saúdské Arábii nebyla ztráta Astonu Martin na Red Bull tak dramatická jako v Bahrajnu.

„Bahrajnu, když jeli naplno, tak byli hodně vpředu. I tentokrát sice byli nedotknutelní, ale byli blíž. Dokonce jsme vedli závod, takže máme první fotky vozu Astonu Martin, který vede startovní pole F1 během prvních dvou kol. Snad to nebylo naposledy,“ dodal Alonso.