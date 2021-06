K defektu měl blízko i Hamilton. Pirelli věří, že u nich problém nebyl

Lance Stroll boural ve 29. kole, Verstappen po 33 kolech. V obou případech šlo o tvrdou směs (C3) a náhlý defekt levé zadní pneumatiky.

Pirelli po pátku zvýšilo minimální tlaky v zadních pneumatikách z 19 na 20 PSI.

Mario Isola uvedl, že na levé zadní pneumatice Lewise Hamiltona byl objeven 6 cm velký řez. Mimo jiné i proto si na základě prvotních závěrů nemyslí, že by byl problém s pneumatikami. Podle něj šlo spíše o poškození pneumatiky úlomky.

„Samozřejmě musíme provést vyšetřování,“ řekl Isola pro Motorsport.com. „To, co jsem zatím shromáždil, jsou jen předběžné náznaky. Jak u Lance, tak u Maxe to byl náhlý defekt bez jakéhokoli varování.“

„Bylo to na levé zadní pneumatice, která zde není nejvíce namáhaná. Nejvíce namáhanou je zde pravá zadní. A druhý bod, pokud se bavíme o opotřebení, nejvíce opotřebovaná je přední pravá pneumatika. Takže to není otázka opotřebení.“

„Dalším důležitým prvkem je, že jsme na zadní levé pneumatice Lewise Hamiltona našli další a docela velký řez. Bylo to při červené vlajce, tedy ve stejném stintu, v němž havaroval Max.“

„Přijela auta, demontovali pneumatiky, aby nasadili novou sadu, my jsme zkontrolovali použité pneumatiky a našli jsme řez na levé zadní pneumatice.“

Podle Isoly měl Hamilton štěstí, že řez neprošel konstrukcí pneumatiky, takže nedošlo ke ztrátě tlaku.

„Ostatní pneumatiky, které byly použity stejně po dobu 30, 32, 33 kol, nevykazují žádné známky potenciálního problému. To je to, co v tuto chvíli vím. Zítra letecky přepravíme pneumatiky do Milána, abychom je co nejdříve analyzovali.“

„Je téměř nemožné navrhnout pneumatiku, která by byla schopna odolat jakémukoli typu úlomků, pokud se jedná o úlomky. Pokud to nejsou trosky, musíme zvážit naše protiopatření. Plně chápu, že jezdci, kteří v takové rychlosti havarují, mají obavy, to je jasné. Já si obavy uvědomuji také.“

„Věřím, že to byly trosky, protože neměli žádné varování, že by na autě bylo něco divného, na zavěšení, na pneumatice, na brzdách, nic neukazovalo na selhání. A byla to náhlé selhání.“