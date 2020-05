Junior Renaultu Lundgaard doufá, že příští rok dostane šanci ve F1

Ricciardovi na konci letošního roku vyprší současná smlouva. Obě strany sice projevily zájem na pokračování spolupráce také v sezóně 2021, přesto se objevily úvahy, podle kterých by Australan mohl pro příští rok zamířit do Ferrari.

Ricciardův přesun do Maranella by však byl možný jen v případě, že Sebastian Vettel neprodlouží s Ferrari smlouvu, která mu rovněž letos končí. Druhý pilot Ferrari Charles Leclerc bude s týmem spjat minimálně do roku 2024.

Vettelův odchod z Ferrari a Ricciardův přesun na jeho místo do Scuderie by uvolnil Lundgaardovi sedačku u Renaultu. Dánský pilot ale není jediným kandidátem, jelikož Renault nevyloučil svůj zájem o Vettela.

„Není to v mých rukou a možná ani v rukou Renaultu. Myslím, že čekají, co udělá Ricciardo, ale kdyby opustil tým, mohla by to být moje šance,“ řekl 18letý Lundgaard pro BT Newspaper.

Lundgaard si ale možná bude muset na svou šanci ještě počkat. V loňské sezóně obsadil šesté místo ve formuli 3, když si připsal jedno vítězství na Hungaroringu a druhé místo v úvodním závodě v Barceloně. Po skončení sezóny F3 se zúčastnil závěrečného podniku formule 2 v Abú Dhabí, kde v týmu Trident dojel čtrnáctý a dvanáctý.

Pro letošní sezónu formule 2 má podepsáno s týmem ART Grand Prix. Kvůli pandemii koronaviru je však letošní závodní sezóna nejistá.

„Je těžké říct, jestli jsem připraven na formuli 1 v roce 2021. Odjel jsem pouze jeden podnik formule 2 a nikdo neví, kdy sezóna 2020 začne. Renault očekává, že budu připraven, pokud se objeví příležitost. Naštěstí se rychle učím a dobře se přizpůsobuji novému prostředí.“

Foto: FIA F2