Júki nebude sedět v koutě. Honda tlačí na Red Bull, aby dal Cunodovi šanci alespoň v testu

Honda přiznala, že požádala Red Bull, aby dal Cunodovi šanci ukázat v testu s vozem Red Bullu, co umí.

Red Bull vloni přivedl do Racing Bulls (tehdy AlphaTauri) Daniela Ricciarda, který měl šanci nahradit Sergia Péreze. Australan ale nepodával dobré výkony a tento plán tak ztroskotal.

Nyní je u Racing Bulls Liam Lawson, který ale nemá tolik zkušeností.

Zajímavé je, že se nikdy příliš nemluvilo o možnosti, že by do Red Bullu přešel Júki Cunoda. Japonec má na kontě už 80 závodů, takže zkušenosti mu nechybí. Ve svém současném týmu podává solidní výsledky, ale je otázkou, jak by tomu bylo v Red Bullu.

Dodavatelem motoru pro oba týmy Red Bullu je zatím stále Honda. Podle Autosportu začali Japonci tlačit na Red Bull, aby dal Cunodovu šanci – zatím alespoň v testu, aby ukázal ve voze Red Bullu, co umí.

Spolupráce Hondy s Red Bullem končí příští rok, kdy japonská automobilka přejde k Astonu Martin. Honda ale doufá, že by Cunoda mohl zůstat v týmu i po tomto datu.

„Pokud jde o Cunodu, naším cílem je, aby tvrdě pracoval a zajistil si místo v Red Bull Racing,“ řekl prezident závodní divize HRC Kodži Watanabe pro Autosport.

„Věříme, že má talent. Rozhodnutí o jezdci je samozřejmě v konečném důsledku na týmu, ale jako partner jsme důrazně požádali, aby Cunoda dostal šanci jezdit a testovat ve voze Red Bullu. Chceme mu dát alespoň příležitost předvést své schopnosti.“

Dalším japonským jezdcem je Ajumu Iwasa. Vloni skončil čtvrtý ve F2, letos jezdí v super formuli, kde mu patří stejné průběžné místo. V Suzuce jsme ho viděli v prvním tréninku ve voze Racing Bulls.

„Myslím, že Iwasa bude příští rok v RB působit jako rezervní jezdec. Odtud je cílem zajistit si závodní místo na plný úvazek. S Markem jsme probírali různé možnosti pro Iwasu,“ řekl Watanabe. „Patří mezi ně i to, jaké kroky by měl Iwasa v příští sezoně podniknout pro další rozvoj své kariéry.“

„Jednou z možností je, aby se zúčastnil všech závodů F1 jako rezervní jezdec, podobně jako to dělal Liam Lawson.“

„Další možností je, že by příští rok pokračoval v závodech Super Formule. Osobně si myslím, že by pro něj bylo přínosné pokračovat v závodění.“