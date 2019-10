Juan Pablo Montoya a Dane Cameron se stali šampiony série IMSA

O vítězi 22. ročníku závodu Petit Le Mans, který se na okruhu Road Atlanta jezdí od roku 1998 a v současnosti pravidelně uzavírá sezónu šampionátu IMSA WSC, se rozhodlo až v závěru poslední desáté hodiny závodu.

Doslova pár minut před koncem postihl do té doby vedoucí prototyp Cadillac #5 posádky Joao Barbosa, Mike Conway, Felipe Albuquerque problém s brzdami, který vůz v barvách tradičního sponzora Mustang Sampling odsunul až na sedmé místo.

Díky tomu získal nakonec vítězství v závodě další z bývalých pilotů formule 1 Felipe Nasr, který spolu s Ericem Curranem a Pipem Deranim tvoří posádku Cadillacu #31 týmu Action Express.

Na místě čtvrtém dojeli do cíle Montoya a Cameron, které pro vytrvalostní závod v posádce prototypu Acura #6 doplnil ještě francouzský pilot IndyCar (rovněž u týmu Penske) a letošní vítěz Indy 500 Simon Pagenaud.

Čtvrtá pozice stačila Montoyovi a Cameronovi k zajištění si mistrovského titulu mezi jezdci a tým Penske zároveň ovládl týmový šampionát.

