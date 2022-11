Jsou to spekulace médií a fámy, říká Pérez

Jezdci Red Bullu byli v Abú Dhabí dotazováni na situaci, která se odehrála v závěru Grand Prix São Paula 2022.

Verstappen odmítl Pérezovi vrátit pozici s tím, že k tomu má důvody, o kterých tým ví. Později se objevily spekulace, že šlo o „pomstu“ za kvalifikaci v Monaku, ve které Pérez boural – a měl se později přiznat, že záměrně.

Pérez v Abú Dhabí trval na tom, že nehoda nebyla úmyslná. „V Monaku dělá chyby každý,“ řekl Pérez. „Už v první zatáčce jsem málem havaroval. Každý dělá v Monaku nebo obecně v kvalifikaci chyby a není to tak, že by to bylo úmyslné.“

„Jsou to spekulace médií a fámy,“ řekl Pérez. „Jak jsem řekl, všichni jsme si vědomi toho, co se v týmu děje, a chceme, aby vše zůstalo uvnitř týmu.“

„O tom, co se stalo v São Paulu, jsme interně diskutovali a ve prospěch týmu jsme dohodli, že to zůstane interní záležitostí.“

„Nejlepší bude, když nebudeme otevírat žádné spekulace, půjdeme dál a budeme schopni být týmem, jakým jsme bývali, jednotným a silným, a to je priorita týmu, hodit to všechno za hlavu a prostě jít dál.“

„Myslím, že jsme oba dospělí, dokážeme to hodit za hlavu a budeme se dívat dopředu.“

Pérez také řekl, že lituje svých pozávodních komentářů na adresu Verstappena.

„F1 je samozřejmě velmi emotivní sport. Neexistuje žádný jiný sport, kde můžete mluvit sami za sebe v přímém přenosu. To se stává jen v F1. Ve spoustě věcí, které říkáte, je mnoho emocí. Samozřejmě lituji spousty věcí, které jsem řekl po závodě, protože ano, jsem s Maxem zpátky ve vztahu, který jsme měli. Oba i tým jsme připraveni jít dál.“

Pérez má stejný počet bodů jako Leclerc, se kterým bojuje o celkové druhé místo. Na otázku, zda věří, že v případě potřeby může počítat s Verstappenovou pomocí, odpověděl: „Ano, jsem si jistý, že se na něj a na svůj tým mohu spolehnout.“

Verstappen: Mám už těch blbostí dost

„Po tom závodě jsem v médiích vypadal velmi špatně,“ řekl Verstappen na tiskové konferenci před závodním víkendem.

„Mám už trochu dost všech těch blbostí, které se kolem mě pořád točí. Jakmile se objeví něco negativního, je třeba na to upozornit. Upřímně řečeno, je dost nechutné být toho všeho součástí. Neudělal jsem nic špatného, lidé jen špatně pochopili, co se děje.“

„Neměli jasný obrázek. Hned mě takhle shazovat je směšné, protože nevědí, jak v týmu pracuji a co na mně tým oceňuje. Všechny ty věci, které jsem četl, jsou dost nechutné. Začali útočit na mou rodinu, vyhrožovali mé sestře, mámě, přítelkyni i tátovi. Z mého pohledu to zachází příliš daleko, když nemáte fakta o tom, co se vlastně děje. Musí to přestat.“