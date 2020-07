Jsou to kecy, říká Wolff o vyjádřeních Binotta o technických směrnicích

„Od loňského roku bylo vydáno mnoho TD (technických směrnic FIA, pozn. redakce), které objasnily některé oblasti pravidel. Museli jsme se těmto TD přizpůsobit, ale myslím, že i většina ostatních výrobců se musela přizpůsobit,“ uvedl v pátek Binotto.

„Ve Ferrari jsme se museli přizpůsobit a důsledkem je, že jsme ztratili část výkonu.“

„Další totální kecy, technické směrnice,“ reagoval na Binottova slova Wolff pro Motorsport.com. „V Austinu došlo k objasnění toho, co je povoleno a co ne, což bylo důležité, ale nebylo to nic, co by bylo nějakým způsobem překvapivé, protože pokud dodržujete pravidla, tak to bylo i tak jasné.“

„Myslím, že ironií je, že nás někteří konkurenti dotlačili na zcela novou úroveň. Vloni jsme téměř vyhořeli, abychom vyvíjeli a inovovali tak, abychom byli na trati konkurenceschopní. A myslím, že jsme udělali významný krok ve výkonu ve srovnání s rokem 2019.“