Jsou to kecy, reaguje Verstappen na slova Wolffa

Max Verstappen odmítá, že by Red Bull stavěl vůz pro jeho jízdní styl.

Toto Wolff v Zandvoortu uvedl, že Verstappen je z nějakého zvláštního důvodu rychlejší než Pérez.

„Checo není žádný idiot. Viděli jsme to řadu let. Je několikanásobným vítězem velké ceny a vyhrál i u Racing Pointu, takže to nechápu,“ řekl Wolff. „Viděli jsme, že Max zničil každého svého týmového kolegu.“

Šéf Mercedesu se zamyslel nad tím, zda to není kvůli „jeho schopností vytvořit kolem sebe auto, které je prostě velmi složité na ovládání, ale rychlé, když ho dokážete ovládat, a to vytváří ty rozdíly.“

Verstappena se v Monze zeptali, zda Red Bull staví vůz pro jeho jízdní styl. „Jsou to kecy“, řekl Verstappen. „Tak to není. Snažím se s autem jezdit co nejrychleji. Nejsem tu proto, abych klukům říkal, ať mi dají víc přítlaku vpředu, protože takhle se mi to líbí.“

„Prostě řeknu, ať mi postaví co nejrychlejší auto a já s ním budu jezdit. Každý rok je to prostě jiné, každé auto jezdí trochu jinak.“

„Lidé se ptají, jaký je můj jízdní styl. Můj jízdní styl není nijak specifický. Přizpůsobuji se tomu, co potřebuji, aby auto jelo rychle.“

Christian Horner, Helmut Marko i Adrian Newey Verstappena chválí a označují ho za jednoho z nejlepších jezdců v historii.

„Každý má na takové věci svůj vlastní názor. Nikdy jsem ale nebyl ve F1 kvůli tomu, abych se snažil dokázat, že patřím mezi velikány tohoto sportu. Jsem tu jen proto, abych se snažil dělat to nejlepší, co umím, a snažil se vyhrát co nejvíc, když mám příležitost.“

Verstappen v Zandvoortu vyrovnal rekord Vettela v počtu vítězství v řadě a v neděli ho může překonat.

„Vzpomínám si, když se mu to podařilo, tak jsem si říkali: Páni. ‚To je prostě šílené číslo. Myslím, že něco takového už nikdo nikdy nedokáže.‘ A jsme tady. Chci říct, že je to šílené číslo, ale také se na něj příliš neupínám.“

„Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl vyhrát devětkrát v řadě, ale teď, když jsme tady, se samozřejmě pokusím vyhrát desetkrát. Ale spíše proto, že chci prostě vyhrát. Není to o čísle 10.“