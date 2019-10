Jsou to hloupé komentáře. Ať zůstanou doma, reaguje Verstappen na kritiku Hamiltona a Vettela

Lewis Hamilton po závodě v Mexiku řekl, že Verstappenovi musí dávat při soubojích extra prostor navíc. Reagoval tím na incident z prvního kola. Názor Hamiltona podpořil také Sebastian Vettel.

„Pokud jde o mě, tak si myslím, že to byly trochu hloupé komentáře, protože bych řekl, že jsem vždy tvrdý ale spravedlivý soupeř,“ řekl Verstappen v Austinu. „Myslím, že to prostě není korektní.“

„Je ale samozřejmě snadné do někoho kopat. Z mého pohledu je to v pořádku. Vždy je pozitivní, když o vás mluví, protože to znamená, že jste v jejich hlavách.“

„Na tiskové konferenci nemám potřebu kopat do jiných lidí. Především si však myslím, že je to také trochu neuctivé a preferuji boj na trati, což je to, co miluji. Pochopitelně rád bojuji tvrdě, ale na hraně. Jinak, pokud chtějí, abych se držel zpátky, je lepší zůstat doma.“

„Opravdu s nimi chci bojovat, protože kvůli tomu jsme tady. Jsme závodnici, jsme ve formuli 1 a myslím, že jsme ti nejlepší. Bojujeme o vítězství. Kvůli tomu žiji.“

Foto: Getty Images / Clive Mason