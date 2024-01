Jsou světla na konci tunelu světla startovní? Andretti se připravuje na vstup do F1

Andretti by rád vstoupil do F1 v roce 2025. Má k tomu i finančí důvody – pro vstup do F1 musí zaplatit stávajícím týmům dohromady 200 milionů dolarů. Od roku 2026 bude platit nová Concordská dohoda a poplatek může být až trojnásobný.

Týmy dalšího konkurenta nechtějí. Objevují se argumenty o nedostatku místa na některých okruzích, ale skutečný důvod je samozřejmě zřejmý – pokud se koláč jménem „podíl na komerčních právech“ rozkrájí na 11 dílů, tak každý díl je menší, než když se stejný koláč rozkrájí na 10 dílů.

Rozhoduje ale F1 a ne týmy. Ta se však ke vstupu Andrettiho staví také dost vlažně.

Přípravy už běží

Andretti chce být připraven. Věří, že když F1 uvidí, na čem pracuje, tak se jeho šance jen zvětší.

Andretti má dvě základny na místech, která jsou s trochou nadsázky Mekkou motorsportu – v Silverstonu a v Indianapolis.

Pro Andrettiho pracuje Nick Chester, který strávil více než 20 let v Enstone. Šéfem aerodynamiky je Jon Tomlinson, který dříve pracoval pro Williams a Renault. Hlavním konstruktérem je John McQuilliam, který v motorsportu pracuje už téměř 40 let – působil třeba u Williamsu, Arrowsu, Jordanu či v Marussii.

Tým má podle The Athletic už 120 zaměstnanců. V porovnání s velkými týmy to není mnoho a je to asi polovina toho, co má Haas. Andretti ale ještě nezávodí, takže některé profese nepotřebuje nebo ne ve větším počtu. Většinu zaměstnanců tvoří inženýři. Mezi nimi jsou i lidé z General Motors.

„Svým způsobem jsem byl příjemně překvapen, jak snadné bylo přitáhnout lidi k projektu,“ řekl Chester. „Je tu skutečné lákadlo nového týmu jménem Andretti. Prázdný list má tendenci mít velmi aktivní kulturu. Přišli k nám lidé z Red Bullu, Ferrari, Mercedesu, McLarenu. Všichni chtěli novou výzvu.“

Andretti staví tým ve spolupráci s Cadillacem, který patří pod General Motors. Spolupráce přišla hned po oznámení také na přetřes, protože nebylo jasné, zda jde o skutečnou technickou spolupráci nebo jen Cadillac na vůz nalepí své nálepky – podobně jako Alfa Romea do loňska na Sauber.

General Motors to ale myslí vážně. Na voze pracuje 50 jeho inženýrů, v roce 2028 se chce stát výrobcem. Už dnes na své základně v Severní Karolíně vyrábí díly – pracuje třeba na hydraulice a monokoku.

„Bez zapojení GM bychom nedosáhli ani poloviny toho, co máme nyní hotové,“ řekl Chester. „Není to uspořádání, kdy se věci přehazují tam a zpět. Mnohem více je to jako jeden tým. Je to opravdu pěkně integrované.“

Samotný tým Andretti už má k dispozici model pro aerodynamický tunel – využívá ten od Toyoty v Kolíně nad Rýnem, který třeba ještě nedávno využíval McLaren.

„Ve F1 vždy záleží na čase,“ řekl Michael Andretti pro The Athletic. „Pracujeme tak rychle, jak jen můžeme, abychom zajistili co nejkonkurenceschopnější vůz a co nejsilnější tým, až se postavíme na startovní rošt.“