Jsou Grosjeanovy dny u Haasu sečteny? Steiner ironicky komentuje jeho nářky v rádiu

Pohonná jednotka Ferrari i fakticky nulový vývoj v průběhu sezóny. To vše se odráží na formě Haasu, který má na svém kontě jeden bod.

Romain Grosjean dal v Soči svou frustraci z vyvážení jasně najevo, co si o letošním voze myslí.

Šéf týmu zase ukázal, že jeho vykreslení v populární sérii od Netflixu rozhodně není přehnané.

„Je to těžké, ale myslím, že to, co se stalo Romainovi, bylo velmi dobře odvysíláno,“ řekl Steiner pro web F1. „Mluvil k lidem, co se dívali, takže to nemusím říkat já, když mluvím s vámi, s novináři. Ve vysílání řekl velmi pěkně, co si myslí o autu.“

„Myslím, že se chce ujistit, že to víte i vy! Sympatizuje s vámi, takže to dostanete naživo, ale aspoň mám pak méně práce. Když už se mi snaží pomoci, tak mi možná pomůže i při výběru jezdce!“

„Je to už ohrané, protože víme, co je špatně. Pokud jde o to, co se děje, jsem k vám vždy velmi upřímný. Nejsme spokojeni a nesnažíme se nic skrývat. Je způsob, jak se s tím vypořádat. Pokud má pocit, že je to správná věc, co dělá, pak by to měl dělat .“