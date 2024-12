Jsou dny Péreze u Red Bullu sečteny? Sergio si situaci uvědomuje, říká Horner

Ačkoliv před půl rokem Sergio Pérez prodloužil s Red Bullem smlouvu až do roku 2026, jeho setrvání v týmu po skončení letošní sezony je velmi nejisté.

Mexičan neprožívá dobrou sezonu, což potvrzují i statistiky. Zatímco jeho kolega Max Verstappen se stal s přehledem opět mistrem světa, jemu samotnému patří v pořadí jezdců až osmá příčka. Pódium Pérez naposledy oslavil v dubnu a celkově získal téměř třikrát méně bodů než ve stejném voze novopečený šampion.

S prohlubující se krizí Péreze se rovněž vyvíjejí i prohlášení představitelů Red Bullu na téma toho, zda bude 34letý rodák z Guadalajary v týmu pokračovat i v roce 2025. I z nich je cítit, že má vítěz šesti velkých cen stále menší podporu.

Konzultant Red Bullu Helmut Marko se nechal slyšet, že o budoucnosti Péreze rozhodnou majitelé týmu po finále letošní sezony v Abú Zabí.

Nepříliš nadějně pak zní i poslední slova šéfa stáje Red Bull Christiana Hornera, který podle Autosportu o Pérezovi prohlásil, že „je dost starý a moudrý na to, aby chápal současnou situaci.“

Pérezovi navíc nepomohly ani výkony v uplynulé Velké ceně Kataru. V rámci víkendu se nejprve nedostal z první části sprintové kvalifikace, v krátkém závodě se zvláštním způsobem nechal při startu z boxů předjet Francem Colapintem a hlavní závod kvůli roztočení se ani nedokončil, byť si stěžoval, že za problém mohly technické problémy.

„Checo za ty čtyři roky, co tu působí, obrovsky přispěl k rozvoji tohoto týmu,“ uvedl Horner na adresu Péreze a zároveň připomněl jeho podporu Verstappenovi při cestě za jezdeckým titulem v roce 2021 či jeho podíl na vítězství Red Bullu v Poháru konstruktérů v sezonách 2022 a 2023.

„Letos má však za sebou velmi těžký rok. Nyní se soustředíme na to, abychom ho v Abú Zabí podporovali až do projetí cílem. Pro Checa to není příjemná situace, když je v této pozici a každý týden se spekuluje o jeho budoucnosti. Je dost starý a moudrý na to, aby věděl, jaká je situace, a uvidíme, jak na tom budeme po Abú Zabí,“ dodal Horner.