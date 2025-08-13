Jsou dny Franca Calapinta v F1 sečteny? Jeho management se již údajně poohlíží po jiných šampionátech

Nad dlouhodobějším setrváním Franca Colapinta, který letos u Alpine nahradil Jacka Doohana, ve formuli 1 visí otazníky.
Stejně jako vloni dostal Franco Colapinto šanci ukázat své schopnosti v F1 poté, co do závodního kokpitu usedl až v průběhu rozjeté sezony.
Jenže zatímco vloni, kdy dokončoval sezonu v barvách Williamsu, dokázal Argentinec zaujmout několika velmi povedenými závody, v rámci kterých navíc nasbíral pět bodů, u Alpine se mu na tyto momenty zatím nedaří navázat.
Připomeňme, že Colapinto ve voze stáje Alpine od letošní velké ceny v Imole vystřídal nováčka Jacka Doohana, avšak ani v jednom z osmi dosavadních závodů nebodoval a jeho maximem zůstávají dvě třináctá místa. Jeho zkušenější týmový kolega Pierre Gasly přitom za stejné období získal 13 bodů a pravidelně se v kvalifikacích pohybuje v první desítce.
Pilotovi stáje Alpine nepomáhají ani jezdecké chyby a jistě ani nehoda, kterou měl při nedávných testech na Hungaroringu.
To vše vede ke spekulacím, že další působení Colapinta ve formuli 1 nemusí být úplně jisté. Jezdec si přitom loni svými výkony získal velký zájem fanoušků i sponzorů ve své rodné Argentině.
Web Formule1.nl navíc nyní přišel s informacemi, podle kterých jsou dny Colapinta u stáje sečteny.
„Pokud Colapinto bude muset opustit Alpine, má Argentinec možnosti v rámci seriálu FIA WEC a IndyCar. Podle dostupných zpráv jeho management již tyto možnosti prozkoumává,“ píše nizozemský web.