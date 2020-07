Jsou Binottovy dny sečteny? V Itálii už spekulují o jménu nástupce

Ferrari na tom není dobře. V prvních dvou závodech měli rudí problém se dostat do třetí části kvalifikace. Kromě toho dochází ke zmrazení vývoje vozu a také pohonné jednotky. Návrat na špici tak pro Ferrari nebude snadný.

V čele týmu stojí Mattia Binotto, který je zkušeným inženýrem, ale je otázkou, zda se hodí do funkce, která v podstatě není inženýrská, ale spíše manažérská a politická.

Poslední šéfové Scuderie Mattia Binotto: současný šéf týmu Ferrari

Maurizio Arrivabene: 2015–2018

Marco Mattiacci: duben 2014 – listopad 2014

Stefano Domenicali: 2008 – duben 2014

Podle Corriere della Sera dali John Elkann a Louis Camilleri Binottovi nůž na krk. Požadavek je naprosto jednoduchý – Ferrari se musí v nejbližších týdnech viditelně zlepšit.

V kuloárech Scuderie se už prý mluví o nástupci Binotta v čele týmu. Pokud se rozhlédneme paddockem, nabízí se jméno Frédérica Vasseura, případně „model McLarenu“ – tedy příchod někoho mimo F1 (ve Wokingu jim je Andreas Seidl). Ferrari ale podle italského deníku půjde v případě potřeby opět třetí cestou a bude hledat někoho z vlastních řad.

Novým šéfem by se mohl stát Antonello Coletta (53 let), který vystudoval ekonomii a podnikání. V motorsportu je už 30 let. Pracoval ve F3, formuli 3000, pro Peugeot Italia a Alfu Romeo.

Od roku 1997 je ve Ferrari, od roku 2014 má pod palcem sportovní aktivity Ferrari, což zahrnuje operace formule 1 a Corse Cliente – Ferrari Challenge, GT závody, F1 Clienti a XX programy. V minulosti jsme ho mohli několikrát zahlédnout v garáži Ferrari během víkendů formule 1.



Antonello Coletta (vpravo). Foto: Ferrari