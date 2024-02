Jsme více méně tam, kde jsme očekávali, říká po čtvrtku Sainz

Sainz očekává těsnou kvalifikaci. Leclerc si pochvaluje lepší start do sezóny než vloni.

Carlos Sainz skončil ve druhém tréninku na čtvrtém místě se ztrátou asi 4 desetin na nejrychlejší čas Lewise Hamiltona.

„V porovnání s testy to byl složitější tréninkový den s nižšími teplotami a silnějším větrem, což ztěžovalo konzistentnost na trati,“ řekl Sainz po čtvrtku.

„Samozřejmě neznáme plány ostatních, ale z hlediska konkurenceschopnosti to vypadá, že jsme víceméně tam, kde jsme očekávali, že budeme.“

„Máme za sebou dobrý čtvrtek, kdy jsme dokončili veškerý program a testování pneumatik. Nyní je čas analyzovat data a připravit se na zítřejší kvalifikaci. Těším se na ni, vypadá to, že bude těsná!“

„Zatím je velmi těžké vyčíst naši konkurenceschopnost, ale žádné velké překvapení se nekonalo,“ řekl Leclerc. „Žádné špatné překvapení, ale ani žádné dobré.“

„V rychlém kole jsem udělal malou chybu. Byla to pneumatika na jedno kolo, takže bylo hotovo. Ale jinak je to teď všechno o zítřku, snažím se soustředit na to, abychom udělali krok vpřed.“

„S autem jsem celkem spokojený. Je to mnohem lepší začátek ve srovnání s loňským rokem, kdy jsme přijeli na první závod a bylo velmi těžké poznat, jaké přesně je správné okno, v němž bychom mohli auto optimalizovat. Dnes tomu tak není. Víme, že jsme ve správném okně, v němž můžeme s tímto konkrétním vozem předvést nejlepší výkon.“

„Mercedes vypadá silně, což je trochu překvapení, ale nevíme, kolik měli paliva. Zítra se dozvíme všechny odpovědi.“