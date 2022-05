Jsme v území nikoho. Je to nepřijatelné, říká Wolff

Mercedes ve Španělsku věřil, že vyřešil nebo výrazně zlepšil problém s poskakováním. V Monaku se ale objevil znovu. Týmu se nedaří snížit ztrátu na první dva týmy.

„Jsme třetí tým,“ řekl Toto Wolff, kterého cituj Autosport a nemyslel tím jen situaci v šampionátu. „Nejsme ani druzí, ani čtvrtí. Máme dva extrémně silné jezdce, ale pro nás všechny je obrovsky nepříjemné, že tento odstup (za prvními dvěma týmy, pozn. redakce) je přibližně stejný.“

„Když se na to podíváte optimisticky, je to pět desetin. Pokud se na to díváte pesimisticky, je to více než osm desetin. A to je pro nás všechny v Mercedesu jednoznačně nepřijatelné.“

Potřebujeme se prostě dostat z tohoto území nikoho, ve které se momentálně nacházíme.

„Myslím, že se v současné době učíme na každé trati. Abych byl upřímný, doslova každý kilometr, který ujedeme, je pro nás důležitou lekcí, jak můžeme auto zlepšit. Ale potřebujeme se prostě dostat z tohoto území nikoho, ve které se momentálně nacházíme.“

Týmy už začínají vyvíjet vozy pro příští rok. Toto Wolff zatím neví, zda Mercedes zachová koncept „nulových bočnic“.

„Pokud chcete změnit koncepci, musíte pochopit, díky čemu bude nová koncepce rychlejší než ta současná. A myslím, že kdybychom to věděli, udělali bychom to.“