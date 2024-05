Jsme v pozorovacím režimu. Wolff reaguje na slova ředitele Red Bullu

V průběhu víkendu byl zveřejněn rozhovor s ředitelem Red Bullu Oliverem Mintzlaffem, který kritizoval Tota Wolffa kvůli jeho výrokům o Verstappenovi. Mercedes by měl o jezdce Red Bullu zájem.

„Chápu, že po letech, kdy zaostávají, čelí Toto a možná i další týmy tlaku. Ale myslím si, že Toto Wolff by se měl soustředit na své výzvy. Má jich dost,“ řekl Mintzlaff pro Bild Am Sonntag.

„Je to také otázka respektu. Pokud budu neustále mluvit o personálu jiných týmů, není to správné. Max tu má stále dlouhodobou smlouvu a neřekl ani slovo o tom, že by ji nechtěl plnit.“

Toto Wolff byl na výroky Mintzlaffa dotazován. „Nevím, co ten chlap komentuje,“ řekl Wolff pro Motorsport.com. „Pro mě to nemá žádný význam.“

„Stále probíhá spousta jednání. Ohledně druhého jezdce nemohu nic definitivního říct. Myslím, že jsme se bavili o možnostech, a chci být k těm klukům férový a nechci, aby to vypadalo, že hrajeme šachy s lidmi, protože to neděláme.“

„Chceme si dát na čas, zjistit, kam směřuje Maxovo uvažování, a zároveň sledovat ostatní jezdce. Carlos byl dnes opět velmi silný, a proto jsme v tuto chvíli trochu v pozorovacím režimu.“