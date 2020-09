Jsme v pěkné kaši, říká šéf Ferrari

Ferrari je nyní až šesté v Poháru konstruktérů a ví, že letos se situace už výrazně nezlepší. Těžké to bude také v příštím roce, protože pravidla do značné míry omezují vývoj.

„Realisticky... bude těžké,“ řekl šéf Ferrari Camilleri o příštím roce. „Ve formuli 1 vždy bojujeme o čas – na trati a ve vývoji. Neexistuje žádná kouzelná hůlka. Bude to trvat.“

„Doufám, že se v příštím roce s trochu větší flexibilitou v pravidlech můžeme alespoň posunout z místa, kde jsme.“

„Klobouk dolů před Mercedesem. Odvedli neuvěřitelnou práci. Uvidíme, jak to bude vypadat v roce 2022, zda dojde k resetu.“

„Nyní jsme v pěkné kaši. Víme, že jsme v kaši. Je to souhra faktorů, ale všechno, co řeknu, mi přijde jako výmluva. A my se nevymlouváme.“

„Důležité je soustředit se na problémy, které máme a tvrdě pracovat s odhodláním se dostat tam, kam podle nás patříme.“