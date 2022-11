Jsme v dobré pozici, ale třetí místo si zasloužíme, hodnotí Leclerc

Ferrari podle Charlese Leclerca zůstává v dobré pozici pro boj se Sergiem Pérezem z Red Bullu o titul vicemistra formule 1 pro letošní sezónu, ačkoliv v kvalifikaci pro Velkou cenu Abú Dhabí budou jezdci italské stáje ve druhé řadě za duem Red Bullu.

Leclerc obsadil třetí místo se ztrátou 268 tisícin sekundy na Maxe Verstappena. Za sebou bude mít týmového kolegu Carlose Sainze.

A ačkoliv v šesté a sedmé zatáčce probrzdil, třetí místo si pochvaluje.

„V šesté a sedmé zatáčce jsem probrzdil, ale abych byl upřímný, třetí místo si dnes zasloužíme. Red bully byly zkrátka silnější, my jsme ale pro zítra v celkem dobré pozici,“ řekl Leclerc.

V nedělní velké ceně si chce Leclerc zajistit druhé místo v celkovém hodnocení, zároveň chce Ferrari pomoci udržet druhé místo v Poháru konstruktérů před Mercedesem.

„S Checem (Pérezem) to bude samozřejmě těsné. Věřím, že s Carlosem budeme spolupracovat, nemám o tom pochyb. Pokusíme se maximalizovat týmový výsledek, víme ale, že Red Bull je v neděli trochu silnější, takže to bude těžké, dáme do toho ale všechno.

„Snad získáme to druhé místo v jezdcích i Konstruktérech. Před odchodem na dovolenou se musíme soustředit na závod po dvou velmi obtížných letech pro tým. Je dobré udělat krok vpřed, a pro tým je skvělé (potenciálně) získat druhé místo v Konstruktérech.“

Red Bull máme na dosah, věří Sainz

Ačkoliv je podle Carlose Sainze Ferrari blízko Red Bullu, rakouská stáj má tento víkend navrch.

„Myslím, že jsou na dosah, zároveň ale mají tento víkend rychlejší auto. Uděláme vše, abychom se pokusili je zítra porazit, když jsou ale v kvalifikaci o tři desetiny rychlejší, (v závodě) jsou pak rychlejší o půl sekundy,“ říká Sainz.

„V závodě máme vždy trochu ztrátu, důležité ale je, že jsme dnes porazili Mercedes, který vypadal po celý víkend silný. A máme dobrou šanci je zítra porazit.“

Ferrari má před posledním závodem na druhém místě náskok 19 bodů.

„Myslím, že to zítra můžeme udržet. Jsme v silné pozici, abychom to udrželi. Zítra do toho dáme všechno, osobně bych ale rád ukončil sezónu na stupních vítězů.“