Jsme uvězněni v bludném kruhu. Problémem je vyvážení vozu, přiznává Horner

Už šest závodů čeká Red Bull na další triumf. Rakouský tým sice i nadále vede oba šampionáty, ale ten týmový už jen o osm bodů, a vše momentálně nasvědčuje tomu, že se brzy propadne za McLaren.

Stáj z Milton Keynes čelí nezvyklé situaci - ještě před pár měsíci měla zcela dominantní vůz, se kterým získávala vítězství (především díky Verstappenovi) doslova jak na běžícím pásu, zatímco nyní je trend opačný.

Na jednu stranu je pravda, že se konkurenti v čele s McLarenem, díky povedeným upgradům posunuli dopředu, ale z komentářů Verstappena je patrné, že problém není jen v sílící konkurenci, ale také v potížích, které souvisejí s řiditelností vozu RB20.

To přiznává i šéf Red Bullu, Christian Horner.

„Máme problémy s vyvážením. Jakmile se do takové situace dostanete, máte pak potíže s pneumatikami. Řešení jednoho problému vytváří další. Ocitáte se pak v bludném kruhu,“ popsal Horner, kterého cituje Autosport.

Boss rakouského týmu v tomto kontextu odmítá, že by úřadující mistři světa v Monze doplatili na to, že na rozdíl od ostatních nevsadili na konfiguraci vozu s nízkým přítlakem.

„Myslím, že za vším stojí hlavně vyvážení. Stoprocentně. Nemáme prostě spojení mezi přední a zadní částí vozu,“ uvedl.

„Myslím si, že se Max nemůže při nájezdu do zatáčky opřít o zadek, stejně tak Checo (Pérez, pozn. red.). Jako jezdec to pak kompenzujete, ale vytváří se tím nedotáčivost... Bylo to vidět i v kvalifikaci, kde jsme na ojetých pneumatikách dokázali zajet čas 1:19,6, což bylo na úrovni nejlepších. Pak jsme nasadili dvě nové sady pneumatik, vyvážení se rozhodlilo a byli jsme o čtyři a půl desetiny pomalejší,“ poukázal britský manažer, který si uvědomuje, že ve zbývajících osmi závodech může Red Bull přijít klidně o oba tituly.

„S tempem, které jsme měli tady (v Itálii), jsme v obou šampionátech určitě pod tlakem. Musíme situaci velmi rychle zvrátit. Myslím, že tento okruh odhalil nedostatky, které máme v autě proti loňsku,“ dodal Horner.