Jsme tu, abychom vyhráli, říká po své druhé pole position Norris

Pilot McLarenu porazil posledním pokusem do té doby nejrychlejšího Maxe Verstappena, který se také ve druhém pokusu v Q3 zlepšil. Ještě lépe ale zajel Norris a po Soči v roce 2021 se dočkal své druhé pole position v kariéře.

Jedničky... Současný víkend je 1 111. grand prix F1 v historii. Mezi první a dnešní (druhou) pole position Norrise uplynulo 1001 dnů.

„Bylo to prakticky perfektní kolo. Poznáte, když jedete dobré kolo a máte z toho radost. Nakonec to vyšlo skvěle. Bylo to těsné, ale jsem velmi šťastný,“ řekl Norris pro Sky F1.

„Řekl bych, že je to moje nejlepší pole position. Neměl jsem jich mnoho, ale tahle je z nich nejlepší. Celý víkend to bylo těsné, bylo to o perfektním kole, to jsem dnes předvedl.

„Není to jen tento víkend. Jsme rychlí poslední dva měsíce od závodu v Miami,“ připomenul Norris podnik na Floridě, ve kterém si připsal své první vítězství v kariéře.

„Pole position nám unikaly jen proto, že jsme nezajeli perfektní kolo, dnes se to povedlo. Max a Red Bull vypadají celý víkend trochu silnější, my ale pro poslední pokus udělali nějaké změny, já měl oblasti, kde jsem se mohl zlepšit, a vyšlo to.

„Jsme tu, abychom vyhráli. Takový je můj plán.“

Piastrimu poslední pokus nevyšel

Zlepšit v posledním pokusu se naopak nedokázal druhý pilot McLarenu Oscar Piastri.

Australan chyboval a nezapsal si žádný čas. Jeho první pokus v Q3 smazali komisaři. Na roštu si ale polepší o pozici kvůli penalizaci Sergia Péreze, na startu bude devátý.