Jsme trochu pomalí, říká po pátku v Zandvoortu Verstappen

Max Verstappen vyhrál v Zandvoortu třikrát v řadě. Letos to bude mít ale těžké.

Max Verstappen skončil ve druhém tréninku na pátém místě se ztrátou 0,284 sekundy na nejrychlejšího George Russella.

„V prvním tréninku jsme toho moc nenajezdili, ale ve druhém bylo trochu víc vidět, jak na tom jsme. Ano, jsme trochu pomalí na krátkou i dlouhou vzdálenost.“

„Čeká nás trocha práce. Myslím, že v tuto chvíli nemáme jasnou odpověď na to, jak to zlepšit, ale podíváme se na to. Jsme trochu pomalí.“

Verstappena ale „pozice“ Red Bullu vůči soupeřům nepřekvapila. „Takhle jsme na tom byli několik posledních závodů, takže to není žádné překvapení. Pokusíme se prostě na neděli najít trochu více výkonnosti.“

Sergio Pérez skončil ve druhém tréninku na 12. místě. „Testovali jsme docela dost věcí,“ prozradil Pérez. „Myslím, že je to trochu lepší, než ukazuje pořadí. Udělal jsem chybu ve dvanácté zatáčce. Vyjel jsem z tratě, takže jsem ztratil pár desetin. Ale myslím, že celkově máme na čem pracovat, abychom se pokusili vyrovnat lidem před námi a to zejména na velkou vzdálenost.“