Jsme stejně rychlí jako McLaren. Bude to zajímavá bitva, říká Abiteboul

Renault si z domácího závodu odvezl po penalizaci Ricciarda 4 body. „Je to dobrý výsledek,“ řek Cyril Abiteboul pro Motorsport.com. „Je dobré být na bodech, ale soustředíme se na více bodů, než jsou tyhle.“

„Viděli jsme, že jsme stejně rychlí, ne-li rychlejší než McLaren,“ pokračuje šéf Renaultu. Konkurence z Wokingu podle něj měla výhodu v postavení na startovním roštu. „McLaren byl v kvalifikaci samozřejmě mnohem rychlejší a to je v současné F1 nejdůležitější.“

Renault měl ve Francii problémy s měkkými pneumatikami, na kterých byl McLaren silný. „Na jiných směsích a při delších jízdách jsme proti nim a zbytku pole mnohem konkurenceschopnější. V Rakousku, kde bude pravděpodobně extrémně horko, se na to zaměříme. Víme, že trať může pneumatikám hodně škodit.“

Pro Renault je McLaren v současné době po odchodu Red Bullu jedinou referencí. Abiteboul vnímá McLaren jako dobrou značku a výrobce automobilů. Ale také právě jako referenci.

„Je to náš partnerský a zákaznický tým, takže jejich úspěch vychází také z našeho příspěvku. To je dobré a pozitivní, a také to ukazuje, co je možné na straně šasi.“

„Očekávám, že po zbytek sezóny uvidím zajímavou bitvu s McLarenem.“

Podle Abiteboula je McLaren před Renaultem, protože ve F1 se dnes počítají jen body a kvalifikace.

Renault přivezl do Francie vylepšení. Zatím si není jistý, zda vše funguje. Některé díly navíc nestihl připravit. Další balík novinek má mít v Silverstone

Foto: Getty Images / Charles Coates