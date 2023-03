Jsme spolu v dobrém i ve zlém. Mercedes napsal dopis fanouškům

Mercedes v Bahrajnu získal relativně solidní body, ale asi očekával více... zejména ztráta na Verstappena byla velká.

Toto Wolff označil už v neděli po závodě Bahrajn jako jeden z nejhorších dnů týmu. Mluví se o změně koncepce vozu a o tom, že návrat na nejvyšší příčky zabere čas.

V sobotu Mercedes uveřejnil dopis fanouškům.

„Všem našim fanouškům,“ napsal tým. „Bahrajn bolel. Bolelo to každého z nás. Do každé sezóny vstupujeme s odhodláním bojovat o titul mistra světa. Bolelo to tým jako celek poté, co jsme vložili tolik tvrdé práce do vozu, který nesplnil naše očekávání. A víme, že to bolelo i vás – naše fanoušky. Vaše nadšení a podpora jsou pro nás tak důležité a ženou nás kupředu – a my víme, že cítíme stejnou bolest.“

„Situace, které nyní čelíme, není taková, jakou by si kdokoli z nás přál, ale je taková, jaká je. Taková je realita. A jednoduché otázky zní: co s tím můžeme udělat a co s tím uděláme?“

Při vysvětlování svého plánu obnovy Mercedes uvedl, že se soustředí pouze na zlepšení, nikoliv na hledání konkrétních lidí, kteří mohou za to, co se pokazilo.

„Především nebudeme panikařit a nebudeme reagovat nepromyšleně. V tak ostrém světle reflektorů, jako je F1, lidé rychle ukazují prstem nebo hledají obětní beránky. Ale vy nás znáte lépe.“

„Uvnitř týmu mluvíme o odvaze selhat, charakteru být zodpovědný a síle vidět v neúspěchu příležitost. O tom, kde se nacházíme, jsme otevřeně a palčivě upřímní.“

„A naléhavě a klidně pracujeme na vytvoření našeho plánu obnovy, přičemž se zaměřujeme na to, co se musí stát v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, abychom zvítězili.“

„Již nyní připravujeme vývojové novinky pro příští závody – a bude jich ještě více. Nebude to však dílo okamžiku, ve F1 neexistuje žádná kouzelná hůlka.“

Mercedes sice v Bahrajnu skončil těsně za Ferrari, ale je jasné, že jeho výkon byl hluboko pod jeho cíli.

„Známe standardy, o které usilujeme, a nikdo neuhýbá, když se podíváme na horu, kterou musíme zdolat. Nebude to snadné, ale kde je hodnota něčeho snadného? Právě v těchto chvílích se formuje charakter; v těchto chvílích se tým stává větším než je součet jeho částí, řeší obtížné problémy a zdolává je.“

„Jsme spolu v dobrém i zlém – od Tota, Lewise a George až po každou ženu a každého muže v továrnách v Brackley a Brixworthu. A tuto výzvu milujeme.“