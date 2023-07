Jsme realisté a ne snílci, říká Krack před Maďarskem

V Silverstonu zažil Aston Martin nejhorší víkend sezóny, když si odvezl jen šest bodů. Hungaroring by měl zeleným monopostům sedět více.

„Jsme realisté, vždy jsme byli realisté, nikdy jsme nebyli snílci,“ řekl Mike Krack, kterého cituje Motorsport.com.

„Budeme studovat trať a také se podíváme na naše auto a na to, jak ho pro ni nastavit. Když se teď podíváme na vlastnosti trati, měla by našemu autu vyhovovat lépe než jiné okruhy, na kterých jsme byli.“

Aston Martin před několika závody bojoval s Mercedesem, který ho konec konců i předehnal v Poháru konstruktérů. Občas bylo přímým soupeřem také Ferrari. V Silverestonu ale všem vypálil rybník McLaren.

Krack byl dotazován, zda vnímá McLaren jako hrozbu a zda je jeho formou znepokojen.

„Znepokojení není to správné slovo. Myslím, že to potvrzuje to, co jsem vždy říkal, že musíme být opatrní s příliš rychlým určováním pořadí. Neustále se to vrací.“

„Viděli jsme, že například v Rakousku na tom Mercedes nebyl tak dobře, ale v Barceloně byl velmi konkurenceschopný. V Kanadě, což není tak dávno, jsme byli velmi silní my a dokázali jsme bojovat o stupně vítězů... Proto vždy říkám, že musíme počkat dva, tři nebo čtyři okruhy (po nasazení vylepšení), abychom skutečně zjistili a ujistili se, jaké je pořadí.“