Jsme rádi, že si jezdci McLarenu berou navzájem body, říká Marko

Zatímco v Austrálii a v Japonsku získal z jezdců McLarenu nejvíce bodů Lando Norris, v Číně měl díky vítězství v hlavním závodě a pódiovému umístění ve sprintu navrch Oscar Piastri

Z vyrovnanosti jezdecké dvojice McLaren velmi těží v Poháru konstruktérů, který britský tým zatím suverénně vede. V šampionátu jezdců je však situace jiná, když ze vzájemného soupeření oranžových monopostů těží Max Verstappen, jenž v tabulce drží druhou příčku se ztrátou jednoho bodu na Landa Norrise.

„Jsme rádi, že si navzájem berou body,“ uvedl k situaci mezi jezdci McLarenu poradce Red Bullu Helmut Marko, jehož slova na základě rozhovoru pro deník Kleine Zeitung cituje web GPblog.com.

„Myslím, že Piastri je psychicky silnější, i když Norris je v jednom kole rychlejší. Pokud budeme pracovat v dobře fungujícím okně, můžeme vyhrát – v kombinaci s výjimečnými výkony Maxe, a také na základě našeho úsilí. Ještě nás toho ale čeká hodně,“ podotkl dále bývalý pilot F1.

„Vůz stále není dostatečně vyvážen a je stále příliš nedotáčivý, když se nachází uprostřed zatáčky. To se Maxovi vůbec nelíbí. Pokud se nám to podaří napravit, bude mít možnost být úplně jinde. Na tom nyní pracujeme. Zatím ale nemůžeme říct, kdy a jak to vyřešíme,“ dodal Marko.