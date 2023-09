Jsme rádi, že jsme jako první tým ukončili vítěznou sérii Red Bullu, říká Vasseur

Red Bull všechny letošní závody nevyhraje. Možná trochu nečekaně mu to překazilo Ferrari.

Zítra ráno v Maranellu nad vchod do sportovního oddělení pověsí žlutou vlajkou s černým vzpínajícím koněm. Ferrari vyhrálo grand prix.

Výsledek mohl být ještě lepší, ale Leclerc doplatil na výjezd safety caru a dojel pod pódiem.

Italská stáj získala 37 bodů. Ferrari tím snížilo ztrátu na Mercedes a je ve hře o druhé místo v Poháru konstruktérů. Rozdíl je nyní jen 24 bodů.

„Jsem hrdý na to, čeho tým o víkendu dosáhl, protože všichni odvedli opravdu skvělou práci,“ řekl Frédéric Vasseur.

„Víme, že děláme pokroky, a tady v Singapuru se nám podařilo z vozu SF-23 dostat vše, částečně i díky skvělé práci odvedené v Maranellu. Dokázali jsme být konkurenceschopní v kvalifikaci a dnes tomu tak bylo i v závodě.“

„Carlos předvedl v závodě mistrovský výkon, vždy měl situaci pod kontrolou, zejména v závěrečných kolech, kdy inteligentně zajistil Norrisovi DRS na obranu před Russellem.“

„Nebýt zácpy v boxové uličce, Charles by pravděpodobně také skončil na stupních vítězů. Jsme rádi, že jsme jako první tým ukončili vítěznou sérii Red Bullu, a těší nás, že jsme získali tyto body, které nás udržují v boji o druhé místo v Poháru konstruktérů. Nyní se přesouváme do Suzuky, na zcela jiný typ trati, kde uděláme vše pro to, abychom v tomto pozitivním trendu pokračovali.“