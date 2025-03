Jsme příliš pomalí, na první řadu jsme mít neměli, tvrdí Verstappen

Zatímco v prvním, a zároveň i posledním, volném tréninku před letošní Velkou cenou Číny skončili piloti Red Bullu na konci výsledkové listiny, v kvalifikačním rozstřelu před sprintem to v případě Maxe Verstappena neplatilo.

Úřadující mistr světa totiž v rozstřelu nestačil pouze na překvapivě prvního Lewise Hamiltona a zajistil si první řadu pro sobotní sprintový závod.

„Myslím, že jsme v prvním tréninku dost ztráceli, takže jsem velmi rád, že jsem v první řadě. Moje kolo bylo velmi dobré. Vždycky je velmi těžké, když přecházíte ze střední směsi pneumatik na měkkou, protože nemáte žádnou referenci (v kvalifikaci pro sprint mají jezdci měkké pneumatiky k dispozici až v poslední části, pozn. red.),“ popsal Verstappen, kterého vůbec nemrzelo, že mu jen těsně unikla pole position.

„Ztrácím sice jen 0,018 sekundy na pole position, ale neměli bychom být ani v první řadě, takže jsem rád, že jsem druhý,“ přiznal pilot Red Bullu, který nečeká, že by měl v dalších jízdách stačit McLarenu.

„Řekl bych, že jsme příliš pomalí. Je to pro nás ale malá motivace, že se nám daří vše minimalizovat. Je to ostatně to, co potřebujete, pokud vám chybí tempo,“ dodal Nizozemec.

Lawson neuspěl

O poznání horší kvalifikaci pro sprint než Verstappen prožil jeho kolega Liam Lawson, který obsadil poslední 20. příčku. Po prvních pokusech se sice Lawson pohyboval kolem desáté příčky, ale druhý pokus mu nevyšel, když vyjel mimo trať.

„Je to škoda. Myslím, že na začátku to nebylo špatné, první kolo bylo v pořádku a pak jsme na to chtěli navázat. Rozhodli jsme se zůstat na dráze a zchladit pneumatiky na trati, s tím jsem ale bojoval, což bylo frustrující. Naše tempo by mělo být úplně jinde, než kde jsme,“ prohlásil Novozélanďan.