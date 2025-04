Jsme příliš pomalí a pneumatiky se příliš zahřívají, zní po pátku z Red Bullu

Max Verstappen byl ve druhém tréninku sedmý, Cunoda dokonce až 18.

„Myslím, že dnes večer toho musíme udělat docela dost,“ řekl Christian Horner pro Viaplay. „McLareny vypadají velmi, velmi rychle. S Mercedesem a Ferrari to bude těsné, ale v případě McLarenu to vypadá, že mají náskok několika desetin na zbytek startovního pole.“

V Suzuce měl Verstappen také problémy. Tým ale zapracoval, vůz přestavěl a v sobotu získal Verstappen pole position, které v neděli proměnil v letošní první vítězství. Podle Hornera to ale není možné v Bahrajnu zopakovat.

„Nejdříve musíme pochopit, jak můžeme zlepšit to, co máme, což podle mě souvisí hlavně s teplotou.“

„Není možné zopakovat to, co předvedl minulý týden během jednoho kola, a pak držet vozy za sebou po celou velkou cenu,“ upozornil Horner. „Tohle je trať, na které se dá poměrně snadno předjíždět, takže dnes večer čeká inženýry hodně práce.“

„Jsme příliš pomalí a pneumatiky se příliš zahřívají,“ řekl Helmut Marko pro Autosport. „V podstatě se potvrzuje to, co Max říkal už včera, že v Bahrajn to bude pro Red Bull těžší.“

„Hlavním problémem je teplota pneumatik, kterou se nám nedaří udržet pod kontrolou. A jakmile se teplota zvýší, kloužeme, což to ještě zhoršuje. Kupodivu se v jedné fázi pneumatika zotavila a my jsme zajížděli stejné časy jako Lando, ale to byly jen tři nebo čtyři kola z patnácti. Tahle trať nám prostě nesedí a nesedí nám ani tyhle vysoké teploty.“

Max Verstappen pro oficiální web F1 uvedl, že „odstup je docela velký, takže nejsem úplně spokojený.“

„Zápasil jsem s přilnavostí, s pocitem z auta celkově. Vyvážení nebylo špatné, ale prostě... ztrácíme a máme docela dost práce i v jízdě na velkou vzdálenost.“

„V každém kole jsme byli příliš pomalí. A upřímně řečeno v závodní simulaci to nebyla žádná legrace. Trochu tréninku driftování na konci!“

Pro Cunodu byly oba tréninky o učení. „Nebyl jsem schopen dát všechno dohromady, také došlo k mnoha nedorozuměním mezi naší stranou garáže, například v rádiu. Myslím, že je to součást procesu učení, protože to byla pátá část víkendu od doby, kdy jsem přišel. Ale ano, zřejmě to nebyl nejlepší trénink.“

„Doufám, že to bude lepší. Musí to být lepší než tohle,“ řekl Cunoda o kvalifikaci a závodě.

„Určitě hodně věcí změníme, zatím to vypadá, že se trápíme, ale zároveň vím, že mnohem víc přinese čistší provoz a všechno ostatní. Jsem nadále optimista, ale zatím bude těžké se dostat do Q3.“