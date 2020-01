Jsme před Mercedesem a výrazně před Hondou, říká Renault o svém motoru

Renault byl do značné míry ten, kdo si současné hybridní pohonné jednotky vymyslel. Ale byl to také on, komu se v této oblasti vůbec nedařilo. V důsledku toho se nakonec rozpadl vztah s Red Bullem. Nyní je na tom ale Renault z hlediska pohonné jednotky už dobře. Tvrdí to alespoň šéf motorářů francouzské stáje.

„Účinnost spalovacího motoru,“ reagoval Taffin pro Auto Motor und Sport na dotaz, kde docházelo v průběhu let k největšímu zlepšení.

„Zní to jednoduše, ale je to pravda. Na závod máme 110 kilogramů paliva, které můžeme spálit. Čím účinněji ho spálíte, tím lepší jste. To se týká hlavně motoru a turbodmychadla. Účinnost systému ERS je již velmi vysoká. Existují pouze drobná vylepšení. Zabýváme se více otázkami, jako je instalace, chlazení, hmotnost a koordinace s motorem.“

Taffin uvedl, že od roku 2014 zvýšil Renault účinnost spalování ze 40 na 50 %. A konkrétně čísla? „Na elektrické straně jsme vždy měli 120 kilowattů nebo-li 160 koní. V motoru jsme se v průměru zlepšili o 20 kilowattů nebo-li těsně pod 30 koňmi za rok. Někdy to bylo 10, někdy až 40 kilowattů.“

V roce 2018 (tedy před loňskou sezónou) při vývoji Renault nic převratného neobjevil. „Není to tak, že jsme se v roce 2018 naučili něco konkrétního. O této pohonné jednotce se učíme šest let. V zimě 2018/2019 jsme všechny nálezy dali dohromady. To udělalo skok, který by vám normálně zabral tři roky.“

Druhý nejlepší motor?

Taffina se zeptali na srovnání se soupeři. Renault je v tomto ohledu optimistický.

„Ve výkonu motoru vidíme úzkou bitvu s Mercedesem a Ferrari. Mercedes je trochu za námi, Ferrari o něco napřed. Honda je o krok pozadu. Ale dnes už nemluvíme o rozdílech 50 kilowattů. Mezi Ferrari, Mercedesem a námi je rozdíl mezi mezi pěti a deseti kilowatty (6 až 14 koní). U Hondy je to to asi 15 nebo 20 kilowattů (20 až 27 koní).“

V případě motoru formule 1 se počítá také spolehlivost a výdrž. Letos bude ještě důležitější, protože budeme mít rekordních 22 závodů. Týmy většinou starší motory nasazují do pátečních tréninků, kde jejich selhání tolik nebolí. Podle Taffina některé páteční motory Renaultu překročily 6 tisíc km.

Vývoj motorů bude pokračovat také v letošním roce. „Nedochází k masivním změnám,“ pokračuje Taffin. „Všechno je to o integraci motoru do auta. Udělat to co nejlépe, aby to pomohlo celkovému balíčku. Když to řeknu, neodhalím velké tajemství: 50 procent našich zdrojů je již zaměřeno na rok 2021.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene