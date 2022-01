Jsme odhodláni obhájit naše tituly, říká de Vries před novou sezonou formule E

Minulý rok v lednu získal v historické lokalitě památek UNESCO své první vítězství v elektrickém seriálu a vykročil tak za ziskem titulu mistra světa. Letos se do starobylé Diríji u moderní metropole Rijád Nyck de Vries vrací v pozici obhájce titulu. Ten loňský získal s náskokem pouhých sedmi bodů, Nizozemec proto nechce usnout na vavřínech.

„Má pozornost se stoprocentně obrátila na nadcházející sezonu. Zisk titulu je už minulostí a záleží pouze na tom, co nyní přijde. A já se na to moc těším,“ rozpovídal se pilot Mercedesu pro oficiální web šampionátu.

Nyck de Vries přišel do formule E v roce 2019 a jako šampion formule 2 se ihned zařadil mezi favority. A svoji roli začal brzy plnit. V premiérové sezoně 2019/2020 čtyřikrát pronikl do elitní pětky a v Berlíně vybojoval premiérové pódium v podobě druhého místa. Rok na to už na Tempelhofu pro dramatickém finále oslavoval jako historicky první mistr světa formule E.

„Nejdůležitější věcí, jakou jsem se za dobu mého působení v seriálu naučil, je to, že zabydlet se v týmu a cítit se v něm jako součást rodiny zabere nějaký čas. Ve formuli E se vlastně nikdy nepřestáváte učit. Postupně začínáte různé věci lépe chápat, zasazovat si je do kontextu a zjišťujete, jak můžete různé aspekty využít ve váš prospěch.“

Minulý rok byl de Vries jedním z neuvěřitelného počtu osmnácti jezdců, kteří mohli před berlínským finále pomýšlet na vítězství v šampionátu. Tlak je proto něco, od čeho se ve formuli E nelze zcela oprostit.

„Tlak je všudypřítomný. Během závodních dnů jsem určitě nervózní a ve stresu. To je ale primárně způsobeno tím, že chci podat dobrý výkon,“ vysvětluje nizozemský závodník.

„Fakt, že jsem nyní úřadujícím mistrem světa, to nezmění. Necítím teď ani vyšší tlak. Minulá sezona je za námi a teď začíná nová plná nových příležitostí. Především je tu k mání další světový titul.“

A ne pouze jeden. De Vries může Mercedesu dopomoci k obhajobě vítězství v týmovém šampionátu. „Stříbrné šípy“ mají možnost po této sezoně opustit seriál jako dvojnásobní šampioni. K jejich hlavním vyzyvatelům budou nepochybně patřit loňští vicemistři z Jaguaru či v minulém roce třetí DS Techeetah se silnou jezdeckou dvojicí António Félix da Costa, Jean-Éric Vergne.

„Jsem ambiciózní a velmi odhodlaný dosáhnout našich cílů. Jsme stoprocentně odhodláni obhájit naše tituly mistrů světa a zakončit tuhle společnou cestu co nejlépe,“ prohlásil krátce před prvním závodem roku 2022 Nyck de Vries.

Na samotného de Vriese si pak dozajista brousí zuby Mitch Evans, který loni se svým Jaguarem na čtvrtém místě ztratil pouhých 9 bodů. K favoritům je třeba řadit i jeho týmového kolegu Sama Birda, vždy rychlého Švýcara Edoarda Mortaru (Venturi), výše zmíněné duo DS Techeetah či jezdce Porsche Andrého Lotterera a Pascala Wehrleina.

Na čelních pozicích by se měl pohybovat i de Vriesův týmový kolega Stoffel Vandoorne a pozornost bude upřena též na Antonia Giovinazziho, kterého čeká debut v barvách stáje Dragon – Penske Autosport.

Změny v pravidlech

Dva závody pod umělým osvětlením v Rijádu budou taktéž testem úprav pravidel, ke kterým došlo v přestávce mezi minulou a novou sezonou.

Nejzásadnější novinkou je nepochybně nový formát kvalifikace, ve které už neuvidíme často kritizované rozdělení jezdců do skupin podle pořadí v šampionátu.

Od letoška budou piloti pro kvalifikaci děleni pouze na dvě velké skupiny po jedenácti. V první skupině budou závodníci, kteří jsou v šampionátu na lichých pozicích (1. až 21. místo), ve druhé pak jezdci na sudých místech v tabulce.

Každá skupina dostane vlastních 10 minut na trati pro zajetí co nejlepšího času s výkonem 220 kW. Nejlepší čtyři jezdci z každé skupiny poté postoupí do vyřazovací fáze, která začíná ve čtvrtfinále. Čtvrtfinálové dvojice budou složeny podle klasického sportovní klíče, kdy nejrychlejší pilot první skupiny vyzve čtvrtého jezdce z druhé skupiny a tak dále.

Od čtvrtfinále už dostanou jezdci k dispozici maximální výkon 250 kW. Ze čtveřice semifinalistů následně vzejdou dva finalisté. Vítěz finále získá pole position pro závod, poražený bude na roštu druhý, semifinalisté obsadí na roštu druhou řadu, poražení čtvrtfinalisté pak budou na startu na pátém až osmém místě. Konkrétní pozice určí zajeté časy na kolo.

Další letošní novinkou je možnost prodloužení závodů o 10 minut, pokud dojde k neutralizaci Eprix výjezdem safety caru či vyvěšením plných žlutých vlajek.

Piloti se pak během závodů dočkají vyššího výkonu. Nově budou moci využívat v závodním módu pohonné jednotky 220 kW a v útočném módu výkon jejich monopostů vzroste z 235 kW na 250 kW.

Úvodní závod nové sezony budete moci sledovat živě v pátek na Eurosportu 2 od 18:00. V sobotu odstartuje živý přenos druhého závodu ve stejný čas opět na Eurosportu 2.

Jezdecké sestavy sezony 2022

Tým Jezdec Jezdec NIO 333 FE Team Oliver Turvey Dan Ticktum Envision Racing Robin Frijns Nick Cassidy Mercedes-EQ Formula E Team Stoffel Vandoorne Nyck de Vries DRAGON / PENSKE Sérgio Sette Câmara Antonio Giovinazzi Jaguar TCS Racing Mitch Evans Sam Bird ROKiT Venturi Racing Lucas di Grassi Edoardo Mortara DS TECHEETAH António Félix da Costa Jean-Éric Vergne Nissan e.Dams Maximilian Guenther Sébastien Buemi Avalanche Andretti Formula E Jake Dennis Oliver Askew Mahindra Racing Alexander Sims Oliver Rowland TAG Heuer Porsche Formula E Team André Lotterer Pascal Wehrlein

Kalendář formule E 2022