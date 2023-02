Jsme na tom lépe než vloni, ale přehnaně velká očekávání mít nemůžeme, říká Albon

Pilot Williams Alexander Albon věří, že mu jeho tým letos poskytne lepší auto než vloni, ale převratný posun vpřed neočekává.

Do letošní sezony stáj z Grove vstupuje s novým týmovým principálem, když Josta Capita vystřídal James Vowles, ale také s částečně obměněnou jezdeckou sestavou. Vedle thajsko-britského pilota Alexandera Albona bude za Williams nově jezdit americký nováček Logan Sargeant, jenž nahradil Nicholase Latifiho.

Williams má v letošní sezoně co napravovat, jelikož vloni skončil v hodnocení týmů v rámci Poháru konstruktérů s osmi body na posledním desátém místě.

Bude letošní sezona pro tradiční tým ve znamení odrazu ode dna? Albon věří, že ano.

„Těžko říct,“ uvedl Albon poté, co jeho zaměstnavatel představil zbarvení svého monopostu pro nadcházející sezonu „Řekl bych, že jsme rozhodně v lepší pozici, než jsme byli na konci loňského roku. Nevím ale, jak se to projeví na trati, protože nemám informace o tom, jak velký krok udělají ostatní. To ukáže jen čas,“ zůstává Albon na zemi.

Raketový vzestup ve stylu Haasu nečekáme

Navzdory tomu, že je rodák z Londýna přesvědčen o výkonnostním vzestupu jeho týmu, nevěří, že by se mělo Williamsu povést něco podobného jako vloni Haasu. Ten po mizerném roce 2021 dokázal do sezony 2022 vstoupit nad očekávání dobře a hned na úvod v Bahrajnu si připsal páté místo.

„Myslím, že na začátku na tom nebudeme tak dobře jako Haas, který byl hned v úvodu sezony velmi konkurenceschopný. Auto jsme hodně změnili, pokud jde o jeho filozofii, a může chvíli trvat, než ho pochopíme a optimalizujeme,“ vysvětlil Albon.