Jsme na prvním místě mezi náhradníky, zní z Jerezu

Kalendář formule 1 bude mít v příštím roce 23 závodů. Odjede se tak, jak si to F1 plánuje, nebo se kvůli covidu bude muset měnit? Pokud to druhé, měl by být Jerez na prvním místě jako náhradní destinace.

Foto: Getty Images / Mark Thompson