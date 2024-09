Jsme konkurenceschopnější, věří po pátku v Baku Verstappen

Vrátí se Red Bull v Baku do boje o nejvyšší příčky? Oba jezdci jsou po pátku relativně spokojeni.

Max Verstappen byl v prvním tréninku nejrychlejší. Ve druhém skončil šestý, ale Sergio Pérez byl druhý se ztrátou jen 6 tisícin na Leclerca. Red Bull nasadil v Baku drobně upravenou podlahu.

„Myslím, že to byl celkově dobrý den,“ řekl Verstappen pro F1 TV. „Dost jsme se toho naučili. Teď jde jen o to, abychom doladili věci, které jsme si vyzkoušeli. Ale myslím, že zatím jsme byli tento víkend konkurenceschopnější, takže to je pozitivní.“

Verstappen se málem zařadil po bok Leclerca a Colapinta na seznam jezdců, kteří v pátek bourali. Ve druhém tréninku se zastavil těsně před zdí.

„Trať je velmi kluzká. Je tu hodně 90stupňových zatáček, takže když trochu zablokujete kola, tak někdy prostě z opatrnosti podržíte brzdový pedál, abyste nenarazili do zdi nebo do čehokoli jiného.“

„Ale určitě byl pro mě druhý trénink trochu obtížnější. Jak jsem řekl, potřebujeme jen trochu více doladit vyvážení a pak jsem si docela jistý, že můžeme být konkurenceschopní.“

Podobně mluvil po pátečních trénincích také Sergio Pérez. „Byl to rozhodně dobrý, solidní den. Myslím, že jsou zde dobré základy.“

„Mezi prvním a druhým tréninkem jsme dosáhli dobrého pokroku. Musíme se jen ujistit, že jsme schopni se posouvat dál. Myslím, že zítra můžeme být rozhodně ve hře.“