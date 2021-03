Jsme konkurenceschopnější, než jsme čekali, hlásí Leclerc

Leclerc obsadil v prvním tréninku páté místo, ve druhém byl až 12. Přesto je spokojený.

„Upřímně řečeno to byl pozitivní den,“ řekl Leclerc. „Možná jsme nečekali, že budeme tak konkurenceschopní.“

„Jsou to rané dny, ale první trénink byl z mé strany pozitivní, druhý méně. Trochu jsem sem tam bojoval s autem a nedokázal dokončit kolo tak, jak jsem chtěl. Ale celkově jsme odvedli spoustu práce. Cítím, že je v týmu hodně motivace.“

„Pociťujeme důsledky vylepšení, která proběhla od loňského roku, což je prozatím dobré. Zítra bude den, kdy budeme přesně vědět, kde jsme ve srovnání s ostatními.“

Leclercův týmový kolega Carlos Sainz se zatím seznamuje s novým prostředím i novým autem.

„Po každém kole, které s autem odjedu, rozumím trochu více tomu, jak se chová a jak se přizpůsobuje měnícím se podmínkám," řekl Sainz.

„Nějaký čas to zabere, takže pro mě bylo důležité mít čistý pátek a dokončit náš program. Zítra to může být zase jiný příběh, s jinými podmínkami, zejména s větrem, takže to musíme udělat krok za krokem.“