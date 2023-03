Jsme desátý nejrychlejší tým, říká Albon

Do Williamsu přišel nový šéf – James Vowles, který dříve působil jako hlavní stratég Mercedesu. Stáj z Grove však stále nemá technického šéfa, což se může odrazit na vývoji v průběhu sezóny. A ani začátek sezóny asi nebude pro Williams nejsilnější.

„Zaprvé jsem možná trochu větší pesimista než optimista,“ řekl Alex Albon. „Na základě prvního pohledu na testování jsme desátý nejrychlejší tým.“

„Vím, že jsem to říkal už loni, ale je to opravdu o tom, jak projdeme celým rokem. „Rozumíme autu lépe? Stále nemáme technického ředitele, ale potřebujeme vidět pokrok v oblastech, kde pociťujeme omezení z hlediska řízení.“

„Pokud uvidíme pokrok, jednoznačně jdeme správným směrem. Určitý krok jsme již udělali, ale musíme v tom pokračovat a vidět další.“

„S větrem při testování a v závislosti na úhlu větru to pro nás bylo velmi složité. Pomalé zatáčky nám dělají problémy.“

„Pokud se nám podaří zakončit sezónu lépe, než jsme ji začali, což se nám loni podařilo, budu spokojený.“

Albon věří, že některé okruhy by mohly Williamsu opět sednout více – zmínil Monzu a Spa. Získat body podle něj bude těžké.

„Chceme být rychlejší a mít šanci častěji,“ pokračuje Albon. „Určitě jsme postavili lepší auto, ale pokud jde o rychlost, tak to mají všichni. Všechno je to relativní. Když se na to podívám, budeme muset o šanci na body opravdu bojovat. Nebude to snadné, musí se něco stát, aby k tomu došlo.“

„Když se podívám na testy, měli jsme dobrou spolehlivost, což je velmi dobré pozitivum. Jde o první závod sezóny a to bývají problémy se spolehlivostí. Doufejme, že toho dokážeme využít.“

„Pokud jde o čistou rychlost, myslím, že je tu spousta týmů, které udělaly velké kroky vpřed – Aston Martin, Alfa Romeo, jsem si jistý, že Alpine bude dobrý... kolem nás jsou našimi přímými soupeři AlphaTauri a McLaren. Pořád si myslím, že jsme trochu pozadu, ale uvidíme.“