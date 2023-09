Jsem zvědav, co úpravy tratě přinesou, říká před GP Singapuru Verstappen

Max Verstappen bude na trati v Singapuru útočit na jedenácté vítězství v řadě. Na asijském městském okruhu přitom dosud nikdy nevyhrál.

Zatímco Max Verstappen bude o nadcházejícím víkendu v Singapuru útočit na jedenáctý triumf v řadě, tým Red Bull bude v Asii usilovat o prodloužení vítězné série dokonce již na 16 závodů.

Kromě toho, že v Singapuru začne platit nová technická směrnice s označením TD018, která zpřísňuje testy ohebnosti křídel, čeká jezdce a týmy ještě jedna novinka – částečně upravená trať.

Konkrétně jde o odstranění šikany, která se skládala ze zatáček 16 až 19. Úřadující mistr světa Max Verstappen v souvislosti se změnou konfigurace dráhy v Singapuru prohlásil:

„Na noční závod v Singapuru se těším, Marina Bay je skvělý okruh. Letos bude zajímavé sledovat, jak se úprava trati projeví na celkovém chování a nastavení vozu. Myslím, že časy na kolo budou mnohem rychlejší,“ nechal se slyšet pilot Red Bullu.

„Singapur pro nás pravděpodobně bude nejnáročnějším víkendem ze všech nadcházejících závodů. Pole je zde obvykle velmi vyrovnané, nemluvě o horku a vlhkosti,“ promluvil Nizozemec o výzvách, které ho čekají.

„V loňském roce jsme tady měli velmi smolný víkend, takže doufám, že letos to bude o něco lepší. Samozřejmě uděláme vše pro to, abychom o víkendu získali maximum bodů.“

Pérez bude obhajovat loňský triumf

Verstappenův kolega Sergio Pérez sice čeká na vítězství od dubnového závodu v ulicích Baku, ale v Singapuru by opět mohla přijít jeho šance. Mexičan bývá na městských okruzích silný, což ostatně v Singapuru díky výhře prokázal již vloni.

„Vloni jsem zde pravděpodobně odjel jeden z mých nejlepších závodů mé kariéry. Byl to hodně těžký závod,“ zavzpomínal Pérez.

„Samozřejmě bych si vítězství rád zopakoval, ale bude to složité. Nová konfigurace trati ve třetím sektoru dráhu celkově zrychlí. Pokud bude pršet, mohla by to být zábava,“ dodal Mexičan, kterého v Singapuru čeká jubilejní 250. závod v F1.