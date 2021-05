Jsem z Helmuta nadšený, říká Pérez

Helmut Marko rozhoduje u Red Bullu o kariérách jezdců. Sergio Pérez přišel do týmu jako zkušený jezdec a už předem bylo jasné, že bude mít jen roční smlouvu. Možná i proto přistupuje k doktoru Markovi odlišně.

„Pravdou je, že jsem z Helmuta nadšený,“ řekl Pérez, kterého cituje Motorsport.com. „Vždy mi řekne, co si myslí. Když se vám daří, řekne vám to. Když se vám nedaří, řekne vám to – nejen vám, ale i novinářům.“

„Je velmi přímý a já si ho velmi vážím, protože mít někoho takového ve F1 není příliš obvyklé. Myslím, že máme dobrý vztah. Poznáváme se čím dál víc.“

„Obvykle si s ním po závodě volám a on mi řekne, zda jsem to zvládl dobře, nebo ne.“

