Jsem všestrannějším závodníkem než Verstappen, tvrdí šampion z NASCAR

Ačkoliv jsou formule 1 a závody NASCAR velmi rozdílné, čas od času se najde někdo, kdo účinkující v těchto seriálech porovná.

Nyní se na toto téma vyjádřila hvězda šampionátu NASCAR Cup Series a její šampion z roku 2021 Kyle Larson.

Rodák z Kalifornie, který si letos vyzkoušel slavný podnik Indy 500 a pravidelně se účastní i závodů tzv. sprint cars (závody speciálů na oválech s nezpevněným povrchem), se nyní nechal slyšet, že se považuje za komplexnějšího závodníka, než je úřadující mistr světa F1 Max Verstappen.

„Vím, že v mých představách jsem lepší než on, co se všestrannosti týká,“ uvedl Larson pro web FloRacing.

„Není totiž reálné, aby Verstappen usedl do speciálu sprint car a vyhrál Knoxville Nationals (slavný závod vozů sprint car, pozn. red.). Stejně tak není možné, aby vyhrál Chili Bowl (závod speciálů midget car). Není možné, aby jel vyhrát závod NASCAR Sprint Cup v Bristolu,“ je přesvědčen Američan.

„Asi neexistuje způsob, jak bych mohl vyhrát závod F1 v Monaku, ale myslím, že bych měl větší šanci dokázat to, co umí on než naopak. To mi dodává sebedůvěru, že jsem lepší než on. Možná bych ho neporazil v monopostu IndyCar či v F1, což jsou stejné disciplíny. Myslím si ale, že bych ho porazil ve všem ostatním. Klidně to tak můžete napsat,“ dodal 32letý Larson.