Jsem velmi zvědav, jak se mi bude dařit na simulátoru Red Bullu, říká Ricciardo

V roli rezervního jezdce nebude mít Daniel Ricciardo mnoho příležitostí, jak by se mohl porovnat se závodními jezdci Red Bullu. Určitou referencí však mohou být jízdy na simulátoru.

Poté, co byl Australan Daniel Ricciardo předčasně vyplacen ze smlouvy u McLarenu, musel si pro nadcházející rok najít jiné angažmá.

Zavděk nakonec vzal nabídku Red Bullu, která mu zajišťuje alespoň roli rezervního pilota. Do týmu z Milton Keys se vrací po čtyřech letech.

V současné době, kdy je testování s aktuálními monoposty významně omezeno, to však znamená, že navrátilec do Red Bullu nebude mít příliš možností, jak by se mohl poměřit se závodními jezdci stáje.

Částečnou náhradou jízd v reálném monopostu na trati může ale nabídnout simulátor.

„Vzhledem k tomu, že se vracím do Red Bullu, tak je ve mě kousek zvědavosti v tom smyslu, že až skočím do simulátoru, tak uvidím, jak na tom jsem,“ řekl Ricciardo v podcastu Beyond The Grid.

„Auto se samozřejmě poslední čtyři roky změnilo, ale stále je to vůz, který dobře znám a s nímž jsem měl mnoho úspěchů.“

I když nelze výkony na simulátoru zcela porovnávat s realitou na trati, Riccardo je přesvědčen, že základní dojem získat lze.

„Budu si moci udělat představu,“ uvedl Australan. „Myslím, že budu vědět. Pokud budu schopný zajet časy na simulátoru, myslím, že mi to dodá jistotu, že bych je pak dokázal zopakovat na trati.“

„Jestli ale budu ztrácet půl sekundy na kolo, pak už jsem starý,“ dodal 32letý závodník, který má na svém kontě osm vyhraných velkých cen.