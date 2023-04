Jsem v tom až po uši, říká po návratu do role technického ředitele Mercedesu Allison

Staronový technický ředitel Mercedesu James Allison tvrdí, že výměna pozic mezi ním a Mikem Elliottem byla provedena po zralé úvaze.

Před několika dny došlo v Mercedesu k překvapivé personální rošádě.

James Allison se po necelých dvou letech vrátil do pozice technického ředitele, zatímco jeho dosavadní nástupce Mike Elliott zaujal Allisonovu funkci šéfa technické kanceláře (Chief Technical Officer).

Zatímco role technického ředitele je více exekutivní, šéf technické kanceláře má na starost spíše dlouhodobější projekty.

„Toto rozhodnutí bylo uděláno na základě střízlivého posouzení toho, k čemu se my dva nejlépe hodíme. Myslíme si, že síla našeho týmu je touto výměnou rolí maximalizována,“ uvedl Allison v podcastu F1 Nation.

Allison zároveň přiznal, že si ve funkci technického ředitele bude muset opět zvyknout na větší pracovní nasazení, která pozice přináší.

„Byl jsem mnohem méně zapojen. Spíše jsem manévroval v prostoru roku 2026 než tady a teď s tím, že bych se zabýval prací na současném voze,“ přiblížil 55letý inženýr.

„Určitě bude potřeba pořádná porce úsilí, abych se dostal do tempa, ale je to vzrušující, zábavné a zajímavé. Je radost být v tom zase až po uši,“ těší se Allison na nové výzvy.

Ta hlavní z nich nebude na Allisona dlouho čekat – úkolem je totiž co nejrychlejší zlepšení výkonnosti současného vozu Mercedesu s označením W14.

„Příliv nových dílů již nastal. Každý závodní víkend máte v podstatě jiné auto. Někdy je to o pár dílů víc, někdy o pár méně. Pro každý z letošních závodů jsme ale měli nové věci a Baku nebude výjimkou,“ dodal Allison s tím, že v této fázi sezony má tým stále dost finančních prostředků pod rozpočtovým stropem na to, aby mohl investovat do vývoje.